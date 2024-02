Ivana Icardi señala la mano negra culpable de su expulsión de ‘Gran Hermano Dúo’

Ivana Icardi se convirtió en la quinta expulsada de ‘GH DÚO’, y al parecer, alguien habría estado detrás de su salida de la casa. En mitad de una conexión en directo con la casa de Guadalix durante el último debate, la argentina quiso aclarar los motivos de su expulsión. Fue entonces cuando la exconcursante señaló que una persona habría iniciado una campaña de odio para conseguir que fuese eliminada del reality.

La audiencia escogió a Fito e Ivana de entre todos los expulsados para volver a la casa de ‘GH DÚO’ durante tres días. Una visita que les valió para protagonizar uno de los momentos más sonados del programa: el primer y único edredoning de la edición. Este domingo, cuando Ion Aramendi conectó en directo con la casa, la argentina quiso lanzar una grave acusación. «A mí no me sacaron por cómo era como concursante, sino por una campaña de Adara Molinero para que me saquen», sentenció Icardi sobre su salida del concurso.

Ivana Icardi señala a Adara Molinero

Elena Rodríguez, madre de la supuesta ‘mano negra’ detrás de la expulsión de Ivana Icardi, no dudó en contestar en el momento a la influencer. «Mi hija no ataca por atacar, y no quiero quitarle importancia a lo que sienta ella», aseguró la concursante de ‘GH DÚO’ ante las quejas de la expulsada. «Lo que sienta ella es lo primero para mí», recalcó la madre de Adara.

Ivana Icardi y Elena Rodríguez se enfrentan en ‘GH DÚO’

Sin embargo, la argentina no se pensaba quedar de brazos cruzados, y siguió agitando el tema. «Soy partidaria de los padres que saben que sus hijos se equivocan», explicó la pareja de Finito en un intento de lanzar una pulla a la compañera de Asraf Beno en el concurso. Sin embargo, Elena hizo caso omiso de las provocaciones. «Pasa olímpicamente, vales mucho», dijo la concursante dirigiéndose a su hija mientras miraba a la cámara.

El marido de Isa Pantoja no dudó tampoco en salir a defender a quién ha sido un pilar fundamental para él en el reality. «Si has tenido un problema con Adara, es con ella, no con su madre. Esto la desestabiliza mucho porque es información de fuera», espetó Asraf para frenar los ataques de Ivana Icardi durante su visita a la casa. Y es que, el desencuentro que se había producido fuera del concurso, acabó siendo motivo de discusión en el salón de la casa de Guadalix.