Gonzalo Miró pone la lupa exactamente en lo que muchos señalan de Nebulossa y es definitivo

‘Zorra’, la canción de Nebulossa que ha sido elegida para Eurovisión 2024, está en boca de todos y en ‘Espejo Público’ han abierto un avivado debate. ¿A quién representa esta canción? ¿Es de izquierdas? ¿Es una reivindicación feminista realmente? Esas son algunas de las cuestiones que se han planteado en el matinal de Antena 3. Y Gonzalo Miró ha sido uno de los más rotundos y definitivos con su opinión.

«A mi es que me encanta que la canción sea reivindicativa», ha sentenciado primeramente, poniendo el foco en ese aspecto transgresor y provocativo. «Entiendo que lo que ha hecho la canción que va a representar a España en Eurovisión es precisamente eso», ha continuado opinando el colaborador ante las preguntas de Susanna Griso, que se ha mostrado un tanto horrorizada con ‘Zorra’.

«No estamos hablando de la voz o la puesta en escena, sino del mensaje», ha puntualizado Gonzalo Miró, haciendo énfasis en que esta propuesta que ha ganado el Benidorm Fest no busca la calidad musical, sino aspirar a convertirse en un himno con valores como así mismo está señalando un sector de la audiencia que defiende la candidatura a ultranza.

«Y no sé cuál es el problema de que, en este sentido, se intente cambiar el concepto del término, que creo que es lo que pretende la canción», ha añadido Miró, valorando positivamente que este hit de Nebulossa provoque una resignificación de la palabra ‘zorra’ y que se deje de emplear con una connotación negativa y ofensiva como así ha ocurrido históricamente.

«Vas a escuchar a la feministas porque buena parte del feminismo de este país consideran que no es una reivindicación, sino todo lo contrario», ha rebatido Susanna Griso a Gonzalo Miró al tiempo que otros colaboradores de ‘Más Espejo’ han verbalizado que es una canción de baja estofa porque tiene una «pésima calidad».

«El festival de Eurovisión tiende a una música que nada tiene que ver con lo que a mi me gustaba. No representa solo a RTVE, representa a toda España por mucho que digan lo contrario. Entonces, me gustaría que fuera realmente un concurso musical y de calidad y no tiene nada de eso. Es una canción divertida para bailar en fiestas, bodas, bautizos, comuniones y te ríes», ha apuntado Mariló Montero por su parte.