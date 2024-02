Gema López da a Jesulín de Ubrique donde más puede doler en ‘Espejo Público’: «No sabe ni…»

Jesulín de Ubrique celebró su 50 cumpleaños por todo lo alto, e incluso habló en exclusiva para la revista Hola! Este jueves, los colaboradores de ‘Espejo Público’ han repasado las últimas declaraciones del torero, y algunos han aprovechado para lanzar alguna que otra pulla. Gema López, rostro habitual de la sección ‘Más Espejo’, no dudó en pronunciarse de nuevo sobre el diestro.

De la última exclusiva del ex de Belén Esteban, se pueden sacar algunos titulares clave. Así lo han repasado este jueves en el programa presentado por Susanna Griso. «Me considero un buen padre, marido y amigo» es uno de los que más se han comentado, y ha hecho pronunciarse a la ex colaboradora de Mediaset. «En los últimos 20 años lleva contando lo mismo», señaló López nada más repasar sus palabras. Pero su ataque al torero no se quedó ahí.

Gema López aseguró a sus compañeros que lo único que cambia en sus últimas exclusivas es que no sale junto a María José Campanario y el reciente uso de photoshop. «Me parece poco interesante porque es más de lo mismo», comentó la colaboradora de ‘Más Espejo’ antes de abrir un melón que tocaría de lleno su faceta de padre.

El zasca de Gema López a Jesulín de Ubrique

Gema López en ‘Espejo Público’

Fue Pilar Vidal la primera en señalar el gran tema ausente en la última entrevista del torero, su hija en común con Belén Esteban, Andrea. «Hay una hija a la que no ve nada y no ha estado en los momentos más importantes. Se murió su padre sin que se hablase, le puso los cuernos a la madre, casi le arruina a él y ahora dice que es un fenómeno», espetó Vidal. La periodista de corazón atacó así las dotes de paternidad de las que presume ahora el de Ubrique.

«Me sorprende que hable con tanta valentía delante del toro, pero que no tenga esa valentía para hablar de esos temas ya que estás cobrando… Cuando leí la entrevista, pensé: ‘Te pierdes una hija estupenda'», continuó explicando la colaboradora de ‘Espejo Público’. Fue ahí cuando Gema López se pronunció sin miramientos. «No sabe ni dónde está estudiando su hija Andrea ni dónde se aloja», sentenció la antigua compañera de Belén Esteban.