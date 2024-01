Paloma García-Pelayo destripa toda la verdad de lo insinuado ahora sobre Fabiola Martínez

Paloma García-Pelayo destacó en su colaboración en ‘Y ahora Sonsoles’ este miércoles al ser la primera persona en hablar con Bertín Osborne tras el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén. Una gran y buscada exclusiva que propició que el magacín vespertino de Antena 3 fuera líder frente a sus máximos competidores.

«El primero que pidió una prueba de paternidad fue Bertín y luego Gabriela dijo no hace falta que él se la pida, la voy a pedir yo. Gabriela no puede pedir la prueba en solitario, que es cotejar el ADN del bebé con Bertín, necesita contar por tanto con Bertín. Lo que yo sé es que se va a hacer de manera cordial y consensuada y voluntariamente. No ahora mismo, se va a esperar un tiempo porque es todo muy reciente», empezó desgranando la periodista.

«Bertín quiere hacerse esa prueba de paternidad y las razones fundamentales son que se lo debe a su familia y él quiere hacerlo por una serie de circunstancias que ha vivido y que ha conocido y a raíz de ahí cambia de opinión», añadió Paloma García-Pelayo, dejando entrever que el cantante duda de su paternidad.

«Bertín tiene claro que estas declaraciones es lo que él quiere dejar por escrito, lo hace desde la tranquilidad, tiene claro lo que quiere y lo que no quiere. Y lo que no quiere es ejercer de padre del bebé que ha tenido Gabriela Guillén. Independientemente de si las pruebas le adjudican o no la paternidad de este hijo», prosiguió con su potente exclusiva.

Y no escatimó en datos: «Estas declaraciones y el reportaje se hicieron el 26 de diciembre, antes de que naciera la criatura. Por lo tanto, es algo que él tenía más que pensado y reflexionado después de todo el embarazo y la trayectoria mediática y tiene clarísimo lo que le dijo en su momento a Gabriela: hay dos opciones, pero no me toca a mi ser padre. Y ella, solo faltaba, tiene la libertad de elegir lo que ha elegido».

A la reacción del nacimiento, «Bertín no entra en ningún detalle y me deja claro: ‘no he hablado con nadie’. La pareja no ha hablado, no se han puesto en contacto. Él me dice que no ha hablado con ella y, además, tampoco quiere hacerlo», anunció Paloma García-Pelayo tras esa conversación con el presentador. Además, a su pregunta de cómo esta, le dijo que «estupendamente». «Es el estado de ánimo que él me transmite», aseveró.

«Otra cosa es que lo consiga, pero me ha dejado claro que con esta entrevista busca evitar la polémica», agregó a su relato la tertuliana de ‘Y ahora Sonsoles’ antes de poner el acento en un detalle: «Doy por hecho que todos nos hemos leído la entrevista. ¿No os ha sorprendido cómo habla de Gabriela de manera positiva y diciendo que es una buena chica?».

Paloma García-Pelayo desmiente lo publicado sobre Fabiola Martínez

A continuación, Paloma García-Pelayo aclaró la verdad sobre el último reportaje de Semana en el que aparece Fabiola Martínez con un rostro serio y de desolación y bajo el titular «no puede más». La periodista, con información fidedigna, desmintió esa publicación.

«Estas imágenes no son exactamente del 13 de noviembre. No quedó solamente como se dice en el texto con Eugenia, quedó también con Claudia y Ana Cristina. Ese es el momento en el que salen del restaurante y que está apoyada en un coche en el que Eugenia le lleva a su casa. Es un mal gesto. Pero además de las imágenes que uno puede interpretar si está con tristeza o un mal momento, yo que he tenido tiempo de compartir con Fabiola estos meses, está pasando de los mejores momentos después de mucho tiempo. Los proyectos que tiene no solo le llenan de ilusión, sino que además ha encontrado el norte después de la separación. Me dice que ni siquiera cuando se separó lloró y si lo hace no va a ser en la calle. Es absurdo desde la primera línea hasta la última», sentenció. «La protagonista está desdiciendo y desmintiendo la información que se da en este reportaje, esto no es así, no solo es una intromisión en la imagen, es que no es cierto», zanjó García Pelayo.