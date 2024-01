José Antonio Avilés da un vuelco en ‘Así es la vida’ con lo que destapa de Bertín Osborne

Mientras Gabriela Guillén ha dicho ‘basta’ emitiendo un comunicado advirtiendo con tomar medidas legales con la prensa tras denunciar acoso el pasado viernes en ‘Así es la vida‘; Bertín Osborne habría tomado una decisión muy importante según José Antonio Avilés.

Así, Gabriela Guillén ha dejado muy claro que tras darse a conocer la noticia del nacimiento de su bebé ha tenido que alterar su vida para proteger al pequeño. «En los últimos días se han producido injerencias que traspasan los límites de lo soportable y la legalidad«, denuncia la mujer en el comunicado que leían Sandra Barneda y César Muñoz en ‘Así es la vida’.

Un comunicado que no ha gustado nada a los colaboradores de ‘Así es la vida’ que apuntaban que este no es el camino que debe seguir Gabriela Guillén. Así, tanto Gema Fernández como Almudena del Pozo dejaban claro que Gabriela no puede denunciar a la prensa por hacer su trabajo en la calle. «Si tu abres una veda y concedes exclusivas pues es muy difícil seguir el juego de ahora ya no me apetece», apostillaba Almudena. Todo antes de que José Antonio Avilés avanzara el posible movimiento de Bertín Osborne.

Una información exclusiva que sin lugar a dudas podría dar un vuelco a todo este asunto sobre la paternidad de Bertín Osborne sobre el bebé de Gabriela Guillén. «Avilés nos trae una información sobre Bertín que es una exclusiva», avanzaba Sandra Barneda dando paso a su compañero.

«Según e cuentan del entorno más cercano de Bertín, él se está planteando que en los próximos días va a solicitar unas medidas para hacerse las pruebas de paternidad», explicaba José Antonio Avilés ante la atenta mirada de sus compañeros.

«Muy bien, me parece fenomenal», reaccionaba Gema Fernández mientras Almudena del Pozo se sumaba a su compañera y ambas aplaudían que Bertín Osborne de el paso y se someta a las pruebas para demostrar que el hijo de Gabriela es suyo.