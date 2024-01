Ibai Llanos teme las represalias por decir quién puede ser el ganador de ‘OT 2023’

A diferencia de otras ediciones de ‘Operación Triunfo’, en ‘OT 2023’ no hay un claro favorito para suceder a Rosa López o a Amaia Romero. Pero Ibai Llanos sí lo tiene, y no ha querido dejar la oportunidad de dar a conocer su ganador de la actual edición del reality que este lunes emitirá una nueva gala presentada por Chenoa en Prime Video.

La euforia por ‘OT’ se deja sentir en las redes sociales, donde los distintos fandoms sacan las uñas por sus favoritos, en ocasiones de forma excesiva. Todo el mundo está hablando del formato musical por excelencia. El último en hacerlo ha sido el streamer Ibai Llanos durante uno de sus directos. El influencer no sabía si mojarse, debido a los mensajes crueles que puede recibir por parte de otros fandoms, pero al final lo ha hecho.

Ibai Llanos desvela a su favorito para ganar ‘OT 2023’

«No quiero decir nada, porque luego la gente me dice que ‘opinas sin saber y ahora nos has jodido los votos, cabronazo’. Naiara es mi favorita para ganar ‘OT 2023’. Antes no era mi favorita Naiara, pero ahora es mi favorita para ganar ‘OT 2023′», ha sentenciado el streamer en uno de sus directos de su canal de Twitch, mojándose claramente sobre el nombre de su ganadora, sin miedo a las represalias.

Este lunes 8 de enero Prime Video emitirá la sexta gala de ‘OT 2023’, en la que todos los concursantes abrirán con la grupal ‘Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52. Quédate’. Paul y Álex Márquez se jugarán la permanencia en la Academia. El primero interpretará ‘When the party is over’ de Billie Elish, mientras que el segundo cantará ‘Contigo’ de Sebastián Yatra y Pablo Alborán.

El resto de actuaciones serán ‘Mía’ de Belén Aguilera, que cantará Chiara; ‘Alors on danse’ de Stromae, por Martín; Álvaro Mayo y Violeta harán dúo con ‘Flowers’ de Miley Cyrus; Lucas y Bea entonarán ‘Eye of the Tiger’, de Survivor; ‘El farsante’ de Ozuna la interpretarán Cris y Naiara y finalmente, Juanjo y Ruslana cantará ‘I put a spell on you’ de Screamin’ Jay Hawkins.