Crítica ‘The Curse’: Emma Stone se apunta a la serie más surrealista de 2024 en SkyShowtime

El 2024 acaba de empezar y ya tenemos una de las series más raras de todo el año. Sin duda alguna, y eso que solo llevamos cinco días. Aunque técnicamente se estrenó en 2023 en Estados Unidos, nos llega ahora gracias a SkyShowtime. Es la primera serie de la productora más prestigiosa del momento, A24. Al menos, la que más riesgos narrativos asume. Suyas son películas como ‘Midsommar’, ‘Hereditary’ o una de las favoritas en los Oscar, ‘La zona de interés’. Estamos hablando de la serie ‘The Curse’, protagonizada por Emma Stone, y se estrena el 5 de enero, como regalo envenenado de Reyes.

La serie, creada por Nathan Fielder, cuenta no solo con él como co-protagonista de la historia, sino con Ben Safdie. Este, junto a su hermano, dirigió la película ‘Diamantes en bruto’, con Adam Sandler de protagonista. También de A24 por si os lo preguntabais. Pero, ¿qué hace que ‘The Curse’ sea esa serie tan surrealista e incómoda? Desde su planteamiento a su forma de rodar cada escena, se trata de un proyecto diferente. Obviamente, no es para el público generalista, y no todo el mundo conseguirá entrar en su propuesta. Sobre todo por culpa de un primer episodio demasiado expositivo, que no acaba de mostrar mucho como para enganchar al espectador.

Pero, si te dejas llevar por su propuesta, si te gustan esas series en las que parece no estar pasando nada y, sobre todo, si eres fan incondicional de Emma Stone desde ‘Una conejita en el campus’, esta puede ser tu serie. Porque esconde mucho más de lo que muestra, y aunque no siempre es lo sutil que nos gustaría, todos sus puntos acaban confluyendo y explotando de la forma más sorprendente y extraña posible. Vamos a hablar un poco de ‘The Curse’.

¿De qué va ‘The Curse’?

Una supuesta maldición perturba la relación de una pareja de recién casados mientras intentan concebir un hijo y coprotagonizan su problemático nuevo programa de televisión.

Una incisiva crítica a la gentrificación y al ‘buenismo’ impostado

La serie comienza con un capítulo inicial arrítmico. Nos muestra al matrimonio de los Siegel, Whitney y Asher, y su proyecto pionero. Usan su proyecto inmobiliario para dar vivienda a la gente sin hogar o con problemas sociales, pero son acusados de gentrificar el barrio. Junto a ellos, vemos a Dougie Schecter, el productor de un reality de sus vidas para la productora HGTV. Están grabando el piloto para la serie, y ya desde el primer momento, vemos cosas que nos incomodan. Cómo se aprovechan de una mujer que se ha adherido al programa del matrimonio Siegel, hasta tal punto de fingir que llora en cámara colocándole gotas de agua en la cara, e incluso proporcionándole mentol para enrojecerle los ojos.

Así que desde el minuto uno, sabemos que ese productor, Dougie, va a hacer cualquier cosa para vender el programa. Cero escrúpulos. Algo que incomoda al matrimonio, aunque mucho más a Whitney que a su marido. Pero no es el único momento incómodo de la historia, o que incluso produzca cringe. Desde escenas sexuales atípicas a la manera en la que el suegro del protagonista riega los tomates. Todo tiene un aire que te provoca vergüenza ajena. Y con eso juega ‘The Curse’ constantemente.

Pero no solo vive de momentos incómodos, sino que bajo esas capas superficiales, se encuentra una ácida crítica al buenísmo de la sociedad actual. Mas bien, al impostado. Se ve claramente en el primer episodio, cuando el personaje de Asher le ofrece dinero a una niña que ve en la calle. Pero como no tiene cambio, le tiene que dar un billete de cien dólares. Solo para quedar bien delante de la cámara. Cuando esta para de grabar, le quita el dinero a la niña (que le maldice, y así empieza una serie de catastróficas desdichas. Todo lo que hacen los protagonistas, ¿lo hacen por quedar bien de cara a su nuevo programa? ¿De cara a sentirse mejor con ellos mismos? ¿O realmente porque quieren ayudar a la gente?

Una Emma Stone imparable

No vamos a descubrir a Emma Stone a estas alturas del partido. La joven actriz, ganadora del Oscar por su papel de Mia en ‘La La Land’, lleva despuntando desde hace ya dos décadas. Tiene un extraño don para la comedia surrealista, pero también para los dramas más arriesgados. Últimamente parece haber apostado por ese tipo de proyectos diferentes, y no podemos negarle que sea capaz de todo. Se atreve con papeles que otras estrellas de su estatus no tocarían ni con un palo. De hecho, este mes de enero llega ‘Pobres criaturas’. Y si ‘The Curse’ os parece bizarra, esperad a ver la nueva película de Yorgos Lanthimos.

this clip of emma stone in the curse makes me want to crawl out of my skin, i don’t remember the last time i cringed so hard pic.twitter.com/JgeGZsoQHT — bethany (@fiImgal) January 3, 2024

Ella tiene de lejos las mejores escenas de la serie, aunque muchas veces apoyada en la actuación de Nathan Fielder, que funciona perfectamente como contraste a la megalomanía del personaje de Stone. Ambos creen estar haciendo el bien, pero realmente solo quieren figurar, solo quieren aparentar delante de la gente. Como esas personas que donan a organizaciones benéficas solo para poder decírselo a los demás. Tiene escenas de auténtico terror (ojo la del quiropráctico) y todo se apoya en una dirección diferente, realista, que acerca a ‘The Curse’ a ese movimiento mumblecore que surgió a mediados de los 2010 en el cine independiente.

La serie no es para todos los públicos, estamos de acuerdo. Pero merece la pena quedarse, porque no solo te invita a reflexionar sobre nuestros comportamientos como sociedad, sino que además puedes presenciar la que será sin duda una de las interpretaciones de la temporada.