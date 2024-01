Cristina Pedroche reaparece y pega esta réplica a las críticas a su vestido de Campanadas

Después de un descanso de ‘Zapeando’, Cristina Pedroche está de vuelta. Y como cada enero después del gran día, toca rendir cuentas sobre sus estilismos en la Puerta del Sol. La comunicadora ha querido aprovechar su vuelta al programa de La Sexta para zanjar de una vez por todas lo que se dice de su último vestido para las Campanadas de Antena 3. La de Vallecas ha respondido de forma contundente a la polémica generada.

Dar las Campanadas no es una tarea fácil, y mucho menos si eres Cristina Pedroche. Es por eso que, después de la Nochevieja, la comunicadora se ha tomado unas semanas de descanso para volver a ‘Zapeando’ con las pilas cargadas. También vuelve lista para enfrentarse a sus críticas, aunque asegura que «prioriza su salud mental a lo que puedan decir los demás». Después de varias críticas a su último vestido e incluso acusaciones de plagio, la presentadora ha querido pronunciarse de lleno para zanjar la polémica.

Cristina Pedroche zanja la polémica

Nada más regresar al plató de ‘Zapeando’, aseguró a sus compañeros que lleva un inicio de año mucho «mejor que el 2023». Sus colaboradores no tardaron en preguntarle por su último look para despedir el año, y la comunicadora fue contundente. «Tengo fotos del vestido en una ducha, porque si se moja se deshace, pero como me han dado por todos lados las dejaré para más adelante«, aseguró la presentadora.

Cristina Pedroche en ‘Zapeando’

Y es que, aunque la colaboradora de ‘Zapeando’ se haya tomado unas vacaciones, los comentarios y críticas de su vestido han estado muy presentes en las redes sociales. Aún así, parece que la de Vallecas está dispuesta este 2024 a no dejar que nada le afecte. «Mi propósito de este año es cuidar mi salud mental, entonces voy a ir dando las cosas en pequeñas píldoras», confesó la comunicadora.

Pero el asunto no quedó ahí, sus compañeros de programa sorprendieron a la presentadora con una muestra de apoyo ante el ‘hate’ recibido. «A lo mejor podemos decirle a la gente que la salud mental también se cuida en conjunto, si no taladramos a la gente también ayuda», espetó María Gómez tras las palabras de Cristina Pedroche. Aún así, no fue la única que echó un cable a la colaboradora de ‘Zapeando’.

«Queridos haters, sois lo peor, estáis acabando con mi cabeza. Os lo digo en serio, y lo peor es que somos tontos y os leemos», sentenció Valeria Ros, conductora del espacio de La Sexta, para apoyar a su recién reincorporada compañera. Después, siguieron con la tertulia, pero Cristina Pedroche aseguró que cuando todo se calme un poco subirá dichas fotografías a sus redes sociales para demostrar que hace oídos sordos a las críticas.

El nuevo propósito de Cristina Pedroche

La vuelta de Cristina Pedroche a ‘Zapeando’ no ha sido su única gran reaparición en lo que llevamos de año. La de Vallecas se ha dedicado a desconectar de la presión mediática y el revuelo causado por las Campanadas, incluso alejándose de sus redes sociales. Este jueves, justo antes de volver al programa, también reapareció en su cuenta de Instagram. El motivo de su desaparición ha sido cumplir su propósito de año nuevo.

Este 2024 la comunicadora lo tiene claro, quiere cuidar su salud mental y disfrutar de las cosas que le dan paz. «Siento haber estado desaparecida, pero lo necesitaba. Ahora poco a poco, con precaución, iré volviendo. Y no se me ha ocurrido mejor manera que con este audio de meditación. Son solo 5 minutos. Quizás esta es la prueba que necesitabas para empezar a cuidarte también por dentro«, compartió la presentadora con sus seguidores de Instagram