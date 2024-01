Buika, jurado de ‘OT 2023’, cruza la raya al dar la réplica a quienes le critican: «Me la pela»

Para algunos Buika es la ‘Risto Mejide’ o la ‘Mónica Naranjo’ de ‘OT 2023‘. Es decir, la miembro del jurado más estricta con los concursantes. Lo que está claro es que ha sido uno de los grandes descubrimientos de la actual edición del reality que se emite cada lunes en Prime Video.

Este viernes, la artista visitaba ‘OT al día’ para hacer balance de este nuevo reto profesional. Y, ya de paso, contestar a todos aquellos que critican sus valoraciones semana tras semana y que le han llevado a ser objeto de memes en redes sociales. Con su habitual sonrisa, Buika reconoció estar disfrutando mucho de esta experiencia.

Aunque también confesó que cada vez le es más complicado ponerse de acuerdo con sus compañeros a la hora de escoger a cuatro concursantes para nominar. «Son personas que se están esforzando muchísimo y que están poniendo toda su pasión. Pero hay que hacerlo y a mí no se me da mal», reconoció la artista, ante las risas de todos los presentes.

Sobre las críticas que está recibiendo por sus estrictos veredictos, Buika deja claro que «las nominaciones no dependen de mí, sino de los concursantes». Además, explicó por qué no le cuesta nominar: «Los concursantes no sueñan con ganar un concurso. Ellos sueñan con el éxito y ese éxito no siempre viene después de ganar un concurso. Por eso cuando me preguntan si me es difícil nominar, respondo que no lo es».

Buika sobre las críticas que recibe: «Me la pela lo que piensen los demás»

Por otro lado, la cantante recordó cómo fueron sus inicios en el mundo de la música para empatizar con los concursantes: «Cuando yo llegué a Madrid, a mí me rechazaron en todos los musicales que me presenté, me rechazaron en todas las audiciones que hice. Cualquiera podría pensar que eso fue un fracaso, pero, si me hubieran cogido en un musical, yo no estaría donde estoy».

Los colaboradores de ‘OT al día’ le preguntaron a Buika si le afectan las críticas que recibe por su labor como jueza en ‘OT 2023’. Y ella no pudo ser más clara: «Soy una persona que me la pela lo que piensen los demás. Yo no puedo tener en cuenta la opinión de las personas. Yo sé desde donde yo te hablo, pero jamás sabré desde donde tú me vas a escuchar. Me puedo hacer responsable de lo que digo, pero no de lo que tú vayas a sentir».

Asimismo, los colaboradores también quisieron saber si la jueza se arrepiente de alguna de las valoraciones que ha hecho. A lo que ella respondió que «yo tengo un compromiso con mi musa. Yo la dejo trabajar y, cuando ella termina de trabajar, yo no le hago preguntas. Yo estuve muchos años renegando de mi musa y lo que yo hacía era boicotearme».

Buika también quiso dejar claro que no siente ninguna presión por su trabajo en ‘OT 2023’: «No me gustan las presiones y, como no acostumbro a consumir lo que no me gusta, pues no noto presión alguna. Es que el trabajo lo tienes que hacer igual», sentenció, antes de asegurar que no entra en redes sociales para ver lo que dicen de ella.