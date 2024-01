Beatriz Archidona tiene que parar los pies a Colate por lo que le oyó decir en ‘De Viernes’

Este viernes, 12 de enero, ‘¡De viernes!’, el programa presentado en Telecinco por Santi Acosta y Beatriz Archidona, contó entre sus invitados con Colate Vallejo-Nágera, quien ya participó en el programa la semana anterior. Durante una entrevista grabada, el empresario relató «el infierno» que, según él, vivió en su matrimonio con Paulina Rubio.

En dicha entrevista, Colate arremetió duramente contra la madre de su hijo, a la que tachó de «insegura» y “controladora». Incluso llegó a asegurar haber recibido amenazas de muerte durante los dos años posteriores a su separación. También afirmó que hubo «una campaña de destrucción» de su imagen a raíz del divorcio.

Este viernes, Colate comenzó su entrevista en el plató recordando su relación con la modelo Inés Sastre. El invitado reconoció haber sido el culpable de la ruptura: «A veces, hay relaciones que se rompen y alguien le hace daño al otro, y en este caso fui yo». Ante esta confesión, Beatriz Archidona le preguntó si había habido alguna infidelidad por su parte. Pero él se negó a responder. «Tampoco vamos a entrar en esos detalles. Oye, ¿cómo empezamos, no?», comentó, entre risas. «No me porté bien y ya está», admitió el empresario.

Beatriz Archidona frena en seco a Colate

Sin embargo, Ángela Portero, dando por hecho la supuesta infidelidad, quiso saber cómo podía haber engañado a una de las mujeres «más bellas» del momento. El hermano de Samantha Vallejo-Nágera contestó que «en esa época vivíamos mucho en libertad, había mucho libertinaje. La vida era distinta y era todo más divertido, más secreto, podías hacer las cosas sin que nadie te tuviera que…».

En ese momento, Beatriz Archidona interrumpió abruptamente a su invitado para dejarle claro que «lo mejor es no hacerlo». Una frase que repitió en varias ocasiones. Colate intentó justificarse asegurando que «no lo hago… Accidentes». Acto seguido, los colaboradores le preguntaron si mantenía una buena relación con sus ex, concretamente con Inés Sastre. El empresario respondió que, actualmente, su relación con la modelo es inexistente. «Curiosamente, sí tengo relación con su madre y con su hermana», confesó.

Antes de pasar a otro tema, José Antonio León quiso resaltar algo que sus compañeros habían pasado por alto, que Colate acababa de confirmar su infidelidad a Inés Sastre a principios de los 2000. Sin embargo, el exmarido de Paulina Rubio preguntó, incrédulo: «¿Eso lo he dicho yo, o no? ¿Se ha entendido así?». A lo que la presentadora le respondió que sí. «Yo he dicho que me porté mal, no he especificado», sentenció Vallejo-Nágera, aunque instantes antes, sin querer, había dado a entender que sí fue desleal a la modelo.