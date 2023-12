Sonsoles Ónega revela lo ocurrido con el dineral del Premio Planeta y dónde lo tendrá que invertir

No hay duda de que Sonsoles Ónega está atravesando uno de los mejores momentos de su vida, tanto personal como profesional. Con motivo de su 46 cumpleaños, la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ ha concedido una entrevista exclusiva a la revista ‘¡Hola!’, en la que se sincera sobre la excelente etapa que atraviesa.

La periodista acaba de ganar el prestigioso premio Planeta con su séptima novela, ‘Las Hijas de la criada’. Un galardón que viene acompañado, ni más ni menos, que de un millón de euros. La comunicadora ha confesado a la mencionada revista en qué piensa invertir todo ese dinero: «Aún no lo he cobrado, pero tengo muchas deudas y saldaré algunas. Lo que debemos el noventa por ciento de los españoles son las casas, tengo una hipoteca como todo el mundo, así que intentaré tapar agujeros«.

Además, Sonsoles Ónega no considera que este premio haya sido un regalo de cumpleaños, ya que cree que ha trabajado mucho para conseguirlo: «En este caso hay mucho trabajo, algunos desvelos y el camino a veces tortuoso de la literatura. Para mí es la conclusión de una etapa, de un montón de años escribiendo, pensando que cada una de mis novelas iba a ser la última porque no sabía cómo iba a empezar la siguiente. Si lo quieres ver como un regalo, muy bien, pero los regalos no pagan a Hacienda…».

Sonsoles Ónega desvela que su novela podría llevarse al cine

Por otro lado, la presentadora de Atresmedia reconoce en esta entrevista que hay alguna productora audiovisual que ya se ha interesado en adaptarla al cine: «Hay interés por parte de algunas productoras y me gusta que ocurra, porque no me había pasado antes con ningún libro. Me encantaría ver a mis personajes en pantalla y, aprender cómo se hace un guion, pero aún no hay nada».

Sonsoles Ónega también recuerda su encuentro con su amiga, la Reina Letizia, quien hizo cola en un céntrico centro comercial de Madrid para que la firmarse un ejemplar de su novela. «Yo no veía a la Reina, yo veía a una amiga haciendo una cola larga a las siete de la tarde un sábado, en un centro comercial de Madrid, con lo tumultuoso que ha sido las últimas semanas», asegura la periodista, confesando que esto «fue un gesto muy bonito».

De hecho, Sonsoles comenta con la revista que ella no sabía que Letizia pretendía aparecer en un día tan especial para ella. «Me hubiera arreglado un poco más de haberlo sabido», reconoce, poniendo de manifiesto que la presencia de la reina fue una sorpresa para todo el mundo, incluida para ella.