Paloma García-Pelayo no tolera lo que insinúa de ella Beatriz Cortázar en ‘Y ahora Sonsoles’

Paloma García-Pelayo no ha consentido que Beatriz Cortázar retorciera unas palabras suyas en ‘Y ahora Sonsoles‘ cuando se estaba hablando del segundo aniversario de la muerte de Manolo Santana, extenista y exmarido de Mila Ximénez. En primer lugar, se ha puesto el foco en la herencia, sobre la que Paloma ha asegurado que «la gran beneficiada ha sido Claudia, su viuda».

Y, acto seguido, García-Pelayo ha lamentado las duras imágenes que se tomaron sin necesidad sobre Santana en un estado muy cuestionable: «Yo recuerdo los últimos años de Manolo en Marbella, era comentado por muchos, y era lamentable ver a ese hombre, el más grande del tenis español durante mucho tiempo, haciendo como que jugaba en la pista. Se tomaban imágenes y luego se subían a las redes cuando ya era un anciano».

Unas palabras que Beatriz Cortázar ha malinterpretado: «Ya, pero la vida también a veces es así. Tampoco podemos esconder a nuestros ancianos porque visualmente no…». Rápidamente, al comprobar que estaba tergiversando lo que había querido transmitir, Paloma García-Pelayo le ha parado los pies de raíz: «No, Beatriz, no, no, no, perdona. Discúlpame, no se trata de esconder. ¡No se trata de esconder! Se trata de ponerle en una pista a jugar para aparecer. Ojo con eso que más respeto que yo sobre los ancianos no tiene nadie».

«Si él estaba con esta señora (Claudia) por libre voluntad y esta señora le ha cuidado en los últimos años, a veces nos metemos en jardines», le ha reprochado Beatriz Cortázar, yendo así por unos derroteros equivocados e incrementando notablemente la tensión con su compañera en el programa de Antena 3.

«Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. No tengo nada en contra de eso. ¿Que lo atendiera? Por supuesto. ¿Que era su mujer y su máxima cuidadora? Por supuesto. Estoy diciendo que para mi, como periodista y observadora, verlo en una pista con esos años y esa ancianidad para tomar la imagen era muy cuestionable», ha sentenciado Paloma García-Pelayo, dejando callada a Cortázar.