‘La Promesa’: Avance semanal con una muerte inesperada y el secreto oculto de Jana

La misteriosa desaparición de María Fernández tiene a toda La Promesa en jaque. El servicio está muy inquieto y enfadado a partes iguales por la pasividad de los marqueses al respecto. Rómulo ha solicitado que se dé la voz de alarma, pero Cruz se niega en rotundo. Así que los criados organizan múltiples batidas de forma voluntaria y a sus espaldas. No piensan quedarse de brazos cruzados, pues ya son casi dos días sin rastro de la joven doncella.

Jana Expósito le echa arrestos al asunto y se enfrenta como nunca a la marquesa por su falta de consideración, pues no solo se niega a denunciar la desaparición de María, sino que además se atreve a insinuar que si no ha vuelto es porque se ha quedado en alguna verbena confraternizando con algún muchacho. Eso sacará de sus casillas a Jana y no dudará en acusarle de tener una mente obtusa. No obstante, la doncella contará con el apoyo de Manuel, que se pone de su parte y avisa al Sargento Funes a espaldas de su madre, que montará en cólera cuando se entere de que la ha desautorizado en favor de Jana.

Entre tantísima tensión, todos dan la bienvenida a Leonor, que está encantada de haber vuelto. Sin embargo, la benjamina de la familia se dará cuenta de que Martina le está ocultando algo… Algo relacionado con Curro. En paralelo, Pía prohíbe que se siga chismorreando sobre la sorprendente maternidad de Petra. Teresa se lo cuenta a Feliciano, que valora mucho la sensibilidad del ama de llaves. Y Salvador no empieza con buen pie en su prueba como primer lacayo y mete la pata, primero con Manuel y luego con el Marqués.

Mientras tanto, en el capítulo de la serie de TVE que veremos este próximo martes, 2 de enero, descubriremos por fin lo que realmente está sucediendo con María Fernández. Se encuentra encerrada en una cueva y encadenada ¿Quién la ha secuestrado? Y sobre todo, ¿por qué razón? Todo haría indicar que detrás está Jerónimo de Gamboa, que últimamente la había visto como un obstáculo en su negocio del tráfico de armas. Sin embargo, no será así. El culpable es Valentín. Y ojo a lo que se avecina con él la próxima semana porque pondrá todo patas arriba con un desenlace totalmente impredecible. Atento al siguiente adelanto que te ofrecemos en El Televisero.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 263 – Miércoles 3 de enero

La desaparición de María Fernández sigue conmocionando a todos en La Promesa, porque los días pasan y todavía no saben nada de ella. Así que los rastreos por Luján se refuerzan. Manuel sabe que Jana lo está pasando mal, pero no le queda otra que ir a visitar a Jimena, aunque antes le pedirá a Abel que le transmita un mensaje a la doncella. Salvador es otro de los que más afectado está por la ausencia de su novia. Los errores cometidos en su desempeño como primer lacayo se acumulan y el Marqués pedirá a Rómulo que tome cartas en el asunto.

Curro ha estado tan pendiente de sus asuntos y de la llegada de Leonor que no había tenido tiempo de poner en común con Jana su renuncia al título de Conde de la Mata. Jana tampoco sabe de la intención de Curro de heredar el título de Barón de Linaja y esa lejanía le molestará. Simona sigue pendiente de la respuesta de Antoñito a su carta, pero descubrirá la razón por la cual tarda tanto en recibir la correspondencia de su hijo… Y todo tiene que ver con Valentín, que no es quien dice ser.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 264 – Jueves 4 de enero

María Fernández por fin conoce la identidad de su secuestrador… Se trata de Valentín, que, obsesionado con ella, la ha encerrado con la intención enferma de enamorarla y que se olvide de Salvador, con quien acababa de retomar su historia de amor.

Leonor descubre a Curro y Martina besándose. Ese era el secreto que los dos le ocultaban. Pero antes de que se den cuenta de que los ha pillado, se marcha. Catalina prueba la salsa de tomate propuesta por Lope y le cuenta a Pelayo que esa puede ser la nueva línea de su negocio. Por otro lado, Jerónimo avisa a Pelayo de que Cavendish va a volver a La Promesa.

Rómulo comunica a Salvador que no ha pasado el periodo de prueba para ser primer lacayo. El joven ni se sorprende después de su gestión desastrosa en los últimos días. En el palacio Valentín finge ser el primer interesado en encontrar a María Fernández. Pero las sospechas de Simona sobre el falso amigo de su hijo Antoñito se acrecientan. Jana las comparte con el sargento Funes y le tienden una trampa, cuyo desenlace pone las cosas todavía más difíciles para María.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 265 – Viernes 5 de enero

Valentín, descubierto como autor del rapto de María Fernández, intenta huir del palacio y un guardia civil lo abate antes de que escape. Muere en el acto. Se lleva a la tumba el lugar donde tiene secuestrada a María Fernández y eso dificulta dar con su paradero. Las cocineras están muy afectadas, especialmente Simona que empezará a darse cuenta de hasta dónde llegan las mentiras que Valentín le ha estado contando sobre su Antoñito.

Para mentiras, las que Pelayo y Jerónimo mantienen para poder seguir llevando a cabo su negocio de armas. Lo que desconocen es que una mirada indiscreta ha descubierto su reunión clandestina con Cavendish en La Promesa. Y Leonor, que fue testigo directo de que Curro y Martina están juntos, les lanza el anzuelo para que sean sinceros con ella y le cuenten su romance.

Jana no levanta cabeza tras la muerte de Valentín y hasta le ruega al cielo que María Fernández vuelva con vida. Sus nervios harán que la doncella acabe por desvelar a Curro un secreto, relacionado con el título de Barón de Linaja, que no le dejará indiferente. ¿De qué se tratará?