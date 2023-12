La implacable rajada de Joaquín Torres contra Penélope Cruz y Javier Bardem causa asombro

Joaquín Torres ha cargado durísimamente contra Penélope Cruz y Javier Bardem. Tras sus demoledores críticas contra Tamara Falcó, sus nuevas víctimas han sido la pareja de actores, a los que el arquitecto diseño la casa que tienen en San Agustín de Guadalix (Madrid). Aunque, según ha reconocido, trabajar para ellos fue un infierno.

«A mí Penélope y Bardem me llamaban a las cinco de la mañana. ‘¿Qué haces?’. ‘Dormir’. ¿Qué hago? Coño'», explica el conocido como ‘arquitecto de los famosos’ en una reciente entrevista en un programa de la TV3 y que ha sido emitida este domingo por ‘Socialité’. Además, asegura que trabajar para ellos fue una de las experiencias más terribles de su vida.

Joaquín Torres asegura que no solo fueron unos clientes muy exigentes e inconformistas, si no que además estaban obsesionados con la confidencialidad: «No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Ellos me responsabilizan a mí de lo que salía en la prensa de ellos (…) Es penoso. Las visitas a la obra eran terribles porque teníamos que vaciar completamente la casa para que nadie pudiera verles. Aparte unas exigencias muy ridículas y contrato de confidencialidad».

Las «ridículas exigencias» de Penélope Cruz y Javier Bardem a Joaquín Torres

Según el marido de Raúl Prieto, «no puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado (…) Las visitas de la obra eran terribles, teníamos que vaciar la casa para que no les viera nadie». El arquitecto diseñó la vivienda que la pareja tiene en Madrid, una villa prefabricada en San Agustín de Guadalix, concretamente en la urbanización de Valdeagua.

«Habían escogido una madera de 30 centímetros de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra», explica Joaquín Torres.