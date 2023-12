La decisión de Bárbara Rey tras la entrevista de Ángel Cristo en ‘De Viernes’ traerá cola

Bárbara Rey habría tomado una determinación muy firme tras la demoledora entrevista de su hijo Ángel Cristo en ‘De Viernes’. Ha sido Aurelio Manzano, colaborador de ‘Fiesta’, el que se ha puesto en contacto con la vedette y ha recibido un mensaje definitivo.

Tal y como ha cebado el tertuliano al principio del programa, las durísimas declaraciones de Ángel, en las que le acusó de haberle maltratado y de haberle destrozado y arruinado la vida, han hecho florecer una semilla en el corazón de Bárbara Rey.

«Tienes un mensaje de Bárbara que has dicho que pone un punto y final o un punto y seguido con su hijo», ha introducido Emma García. «Pone un punto y final en una parte de la historia y abre otro camino que no sé en qué terminará», ha empezado advirtiendo Aurelio Manzano, portador de la información. Al parecer, va a traer mucha cola.

Es la respuesta de Bárbara Rey a las incendiarias palabras de su primogénito en ‘De viernes’. Por primera vez acudió al plató y se despacho sin miramientos contra su madre. Le señaló por haber «machacado» a su padre. «Lo enterró», llegó a afirmar. «Mi madre pasó una vida horrible con mi padre, pero mi padre también cometió el gran error de casarse con mi madre. Nunca tenía que haberse casado con mi madre», sentenció el joven.

En todo momento se excusó con que no quería justificar el «maltrato» de su padre hacia su madre, pero igualmente aseveró que «no había necesidad de hacer más sangre» en los platós de televisión. «Mi padre murió antes de tiempo por los disgustos y por machacarlo públicamente. Cuando ya no era necesario, ya se sabía todo lo que había hecho mal, pero si coges una persona destruida, adicta e independiente pues acabas de hundirlo», espetó Ángel Cristo volviendo a señalar a su madre como la culpable de que su padre acabara de la manera en la que acabó.

Al hilo, Ángel admitió que su padre era agresivo pero también apuntó a Bárbara Rey como una mujer complicada. «No era fácil estar con mi madre y que mi padre se pudo volver loco no es muy correcto, porque los dos tenían un carácter fuerte (…) Mi madre tiene un carácter complicado y mi padre era un maltratador, pero de alguna manera ella le volvió loco», afirmó.

Ante las acusaciones de blanqueamiento del comportamiento de su padre, el entrevistado se defendió. «Yo no blanqueo a mi padre ni le justifico. ¿Pero porque mi padre maltratara a mi madre yo no puedo decir que mi madre me maltrató a mí? ¿Porque mi madre fuera maltratada tengo que perdonar que me haya maltratado a mí? A mi quien me ha fastidiado mi vida y me la ha arruinado es mi madre», sentenció sin pudor.