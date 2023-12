Gloria Serra se moja inusitadamente ante la polémica sobre Bárbara Rey y su hijo

Ángel Cristo junior ha vuelto a poner el foco mediático en rey emérito tras sus declaraciones para ‘¡De viernes!’. Han pasado semanas desde que el hijo de Bárbara Rey contó cómo se planeó el chantaje de las fotografías al rey Juan Carlos I, pero aún siguen llegando reacciones. La última ha sido la de Gloria Serra, que, a propósito, ha lanzado un contundente mensaje a la institución de la monarquía.

El hijo de la vedette no dudó en contar con todo detalle como se preparó y ejecutó esa famosa sesión fotográfica que su madre utilizaría más tarde para extorsionar al rey. Si bien lo que más impactó de sus palabras fueron los escabrosos detalles de cómo el hijo de 12 años tuvo que grabar a la actriz teniendo relaciones sexuales, Gloria Serra ha puesto el grito en el cielo por otro detalle.

Gloria Serra, contundente con Juan Carlos I

La presentadora de ‘Equipo de Investigación’ no dudó en pronunciarse para Europa Press sobre todo lo que piensa al respecto. «Creo que nos lo merecíamos saber porque sí que ha atentado contra algo que es muy importante, que es la ética y el comportamiento», aseguró Gloria Serra. Fue después cuando lanzó el primer dardo contra el emérito.

«Si la institución debe ser modélica, debe serlo también la persona que ostenta la máxima responsabilidad», sentenció la comunicadora. Así, la periodista cargó contra el comportamiento del monarca y su participación en un escándalo de esas dimensiones. Sin embargo, también se pronunció sobre los detalles más alarmantes de la historia.

Aseguró que «la parte más chusca de toda la historia» es que Ángel Cristo junior fuese el encargado de grabar y fotografiar a su madre en ese contexto con el rey emérito. Aún así, defendió la decisión de Bárbara Rey. «Pero no me extraña, en ese contexto, ¿qué podía hacer esa mujer para protegerse?«, apuntó la periodista.

«Era solo una mujer viviendo una relación absolutamente fuera de la norma y muy poco protegida porque ese punto de abuso, de impunidad, a mí me ha dejado bastante tocada», reveló Gloria Serra sobre los últimos detalles de la historia del chantaje. Entonces, lanzó el segundo dardo a la monarquía y al rey. «Después de todo lo que hemos ido sabiendo sobre esa monarquía y lo que se consintió, no me ha sorprendido tampoco», espetó Serra.

Separando el pasado del presente

Pese a su postura crítica con el pasado, quiso romper una lanza a favor de la nueva Casa Real. «Tenemos que centrarnos en el presente, es decir, que la actual institución, el actual jefe de estado, sea realmente modélica», insistió la comunicadora. «La Casa Real está intentando hacerlo así y ahí nos tenemos que centrar. El pasado, insisto, debemos conocerlo, pero yo a estas alturas, tampoco espero grandes explicaciones ni excusas por parte del rey emérito«, añadió para zanjar el tema.