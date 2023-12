El golpe bajo que Xavier Sardá propina a Mario Vaquerizo en pleno ‘TardeAR’: «Sucios»

Este jueves, en la sección de la mesa VIP de ‘TardeAR’ se ha puesto a debate una peligrosa moda, la de dar tu ubicación a tu pareja como prueba de amor para que no haya desconfianzas. Una práctica que está proliferando en los jóvenes y que ha sido el origen de un encontronazo entre Xavier Sardá y Mario Vaquerizo.

Todo nace de una aplicación que se empezó a utilizar para ver que la otra persona estaba bien, pero que ahora se usa para controlar, especialmente entre aquellos que son celosos. Y Beatriz Archidona, la presentadora sustituta de Ana Rosa Quintana, le ha planteado un supuesto a Vaquerizo.

«Si a ti de repente Alaska te dice ‘oye, mira, Mario, para estar más tranquila cuando sales a tomar algo mándame la ubicación para saber dónde estás’, qué pensarías», le ha preguntado. «A mi me suele decir bastantes veces ‘voy a dar un paseo, mejor no vengas conmigo’ y le pregunto por qué y me dice que porque hablo con todo el mundo. O sea que no, somos muy diferentes», ha respondido Mario Vaquerizo.

«En las parejas no es una cuestión de ocultar, porque al final todo se sabe cuando te miras a los ojos. Es como mirar los móviles de tu pareja, me parece una falta de respeto», ha añadido el cantante. «Eso, perdona, es un delito», ha apostillado Xavier Sardá. «Yo ya juez no soy, eso no lo sé», le ha matizado Mario.

«Qué más hubieses querido tú que estar conectado en Japón cuando te quedaste a dos velas y perdido», le ha soltado Sardá a Mario Vaquerizo recordando así una anécdota del pasado de su compañero de ‘TardeAR‘. «Sacando trapos sucios», le han recriminado en el plató.

«Eso era porque no tenía cash y, por mucho que sepamos la ubicación, mi mujer no puede venir en un dron desde España a Japón o viceversa», le ha replicado Vaquerizo. «Esa cosa de querer demostrar en cada momento dónde estás no es bueno para nadie, y en el amor mucho menos porque, si desconfías de tu pareja, a otra cosa mariposa», ha sentenciado a continuación.

«Cuidado con lo que acabas de decir. ‘Si desconfías de tu pareja, a otra cosa mariposa’. O sea que tú desconfías y a lo mejor injustificadamente, ¿pero a otra cosa mariposa? Vaya por Dios», le confrontaba otra vez Xavier Sardá, dejando ver que estaba en modo excesivamente picajoso con Mario. «Pero cuando el río suena, agua lleva. De todas formas él está picado hoy conmigo por una cosa», ha revelado Vaquerizo.