El aterrador testimonio de Alejandro Sancho sobre María Jiménez: «Mi madre disparó a Pepe Sancho»

Esta semana fue el turno de Alejandro Sancho en ‘¡De Viernes!’. El programa de Telecinco ha contado una vez más con una potente entrevista grabada, en la que esta vez, el hijo de María Jiménez se ha sincerado sobre los momentos más duros de su vida. Sin embargo, hubo una historia que compartió sobre su madre que resonó por encima del resto por la escalofriante situación que relataba.

Alejandro Sancho ha roto por fin su silencio, y lo ha hecho para ‘¡De viernes!’. El hijo de Pepe Sancho ha decidido hablar por primera vez en televisión desde que murió su madre en septiembre, y se ha sincerado sobre todo. El hijo de la artista sorprendió al recordar una peculiar historia sobre María Jiménez y su padre que dejó boquiabiertos a los espectadores y los colaboradores del programa.

Alejandro Sancho sorprende al hablar de los malos tratos a su madre

Recordar el matrimonio de María Jiménez y Pepe Sancho es rememorar una relación llena de altibajos. El hijo de la pareja revivió en su entrevista algunos de los episodios de malos tratos que presenció creciendo con sus padres, especialmente uno sobre el que siempre se ha rumoreado. Alejandro Sancho se sinceró sobre la escena del famoso disparo, cuándo él mismo fue testigo de cómo su padre le rajó la cara a María y ella, para defenderse, le encañonó con una pistola.

Alejandro Sancho en ‘¡De viernes!’

«Yo he vivido años con ese disparo hasta que lo he contado», explicó Alejandro Sancho para ‘¡De viernes!’. El hijo de la artista recordó un episodio de su infancia en el que su madre apuntó a su padre con una pistola. Reveló que lo único que pudo hacer a esa temprana edad fue suplicarle a su madre ante tal espeluznante imagen. Explicó que le gritó «no mamá, no mamá» una y otra vez.

«Me fui corriendo, salté la valla y corrí como un demonio», explicó Alejandro mientras continuaba la dura historia. «Llegué a casa de un amigo descalzo, corriendo durante 3 kilómetros y me abracé y me puse a llorar», aseguró el protagonista del último programa de ‘¡De viernes!’. Cuando escuchó un disparo, corrió a refugiarse con un amigo, donde sabía que iba a estar seguro.

Reveló también que más tarde discutió este episodio con su propia madre, pues no quería dejar pasar lo sucedido. «Si hubiera querido matarle lo hubiera hecho pero yo no soy una asesina», le confesó su madre. «Al día siguiente todos en casa haciéndonos masajitos como si no hubiera pasado nada», apuntó el hijo de la artista sorprendido. Y es que Alejandro Sancho tuvo que oír y ver muchas cosas durante su infancia.

Una infancia difícil

«No volvería a las peleas de mis padres», insistió Sancho. «Me creía que podía frenarlas pero no», continuó explicando sobre los muchos incidentes que presenció de pequeño. «¿Te acuerdas del móvil grande ese de taco?», preguntó a Santi Acosta. «Pues lo tiró», reveló Alejandro.

Alejandro Sancho se une así a la lista de hijos que han acudido a ‘¡De viernes!’ para romper su silencio y lavar los trapos sucios con su familia en televisión. Desde el estreno del programa, las entrevistas han sido el plato fuerte del formato. Primero fueron las declaraciones de Ángel Cristo Jr, luego Fran Rivera y ahora Alejandro Sancho. Habrá que esperar para ver si el hijo de la intérprete de ‘Se acabó’ acudirá también al plató para contestar a los colaboradores como los dos anteriores.