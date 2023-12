El alto comunicado de Pilar Llori ante lo que hizo ‘GH VIP’ en el debate de este domingo

Pilar Llori dinamitó el decimotercer debate de ‘GH VIP 8’ al renunciar a ser jefa de campaña de Albert Infante. La exconcursante prefirió luchar por la victoria de Naomi Asensi, con la que ha forjado una relación incondicional, y eso provocó un cisma en el programa presentado por Ion Aramendi.

Albert se vino abajo por este revés de Pilar y Naomi, descolocada, acabó la noche rechazando que fuera su defensora por el feo que le había hecho a su compañero y amigo. Se enfadó tanto con la situación, que la exparticipante de ‘La Isla de las Tentaciones’ se rebeló ante la organización y se negó a tener jefe de campaña.

Un totum revolutum que Pilar Llori no pudo imaginar. El problema es que desde ‘GH VIP’ no le dieron la oportunidad de conectar con la casa para explicarse como era debido respecto a esa decisión. El reality de Telecinco jugó así a desestabilizar y lo cierto es que lo consiguió, ya que hizo creer a Albert que esta negativa estaba motivada por algo malo cuando realmente solo era porque prefería defender a Naomi al no tener relación con ningún exparticipante más.

Ante esto, el malestar de Pilar es máximo y así lo ha hecho constar a través de un comunicado. «Ya que este programa va de comunicados, voy a hacer yo el mío. Si hubiese podido hablar con Albert no se hubiese liado la que se ha liado. Cuando Albert me ha elegido como defensora, yo he dicho que estaba encantada y que para mi es mi ganador junto a Naomi. Cuando Naomi ha dicho que no tenía a nadie para elegir porque o nos les conoce o no se lleva bien, Albert ha dicho varias veces que me cedía a ella, que no pasaba nada y que le daba igual», comienza el texto.

«Yo he dicho que estaba feliz de ser jefa de Albert, pero que prefería a Naomi porque en las últimas semanas he notado su apoyo incondicional, me ha demostrado muchísimo, ha dado la cara por mi siempre y nunca jamás me ha dejado sola. A Albert le quiero con todo mi alma, jamás tendría una palabra mala hacia él y nunca le traicionaría», subraya Pilar Llori.

«Y aparte de todo, Albert ha estado dentro, fuera y dentro otra vez conmigo y yo en todo momento siempre he entendido su adoración por Laura Bozzo y su lealtad con su team. Se lo dije días antes de que yo saliese de la casa. Ha habido muchos momentos en los que no he sentido esa hermandad que tenemos y que yo he podido quedar en un segundo plano para él. En esa conversación me dijo que era verdad, que tenía razón», revela.

«¿Soy mala amiga y mala persona por haber preferido defender a la que me ha demostrado tanto en tan poco? ¿Yo tengo que entender todas las posiciones y nadie entiende la mía? Repito que, si hubiese podido decirle dos palabras a Albert, jamás se hubiese liado esto. Le conozco muchísimo y también me conozco a mí. Y, aunque Albert me hubiese hecho 800 mil feos, jamás haría nada para desestabilizarle o hacérselo pasar mal. Porque le quiero con el corazón», culmina Pilar Llori ese comunicado.