Toñi Moreno, fuera de sí, para los pies a Álvaro Muñoz Escassi en ‘MasterChef Celebrity’

Este jueves no ha sido una buena noche para Toñi Moreno en ‘MasterChef Celebrity 8‘. Aunque todo empezaba bien ganando la primera prueba después de que tanto los ex-concursantes de ‘MasterChef 11’ invitados como los jueces eligieran su plato como el mejor, todo se torcía en la prueba de exteriores.

Toñi Moreno se mostraba con ganas de sacar adelante la prueba de exteriores y lo daba todo con su equipo formado por Blanca Romero y Jesulín de Ubrique. Pero nada más empezar la prueba, la presentadora vivía un fuerte enfrentamiento con Álvaro Muñoz Escassi.

Como el cocinado era escalonado, empezaba a cocinar el equipo azul mientras el equipo rojo esperaba para empezar ellos. En ese momento, Álvaro Muñoz Escassi trataba de poner nerviosa a su rival mientras ella se encontraba poniendo los huevos a baja temperatura.

«Esa Toñi la morena», se ponía a cantar Escassi. «La Toñi está con los huevos», exponía Daniel Illescas. «¿No se te rompen no?», preguntaba Álvaro. «Mira Álvaro déjame en paz», le espetaba la presentadora a su compañero. «Toñi no los has contado», le decía él. «Álvaro tío que me dejes en paz», le pedía Moreno muy cabreada.

«Ya está, que si he contado los huevos que si no sé que. Tú vete a lo tuyo. Lo que tienes que hacer es llevarte bien con tu capitán, es lo que tienes que hacer», le soltaba Toñi Moreno bastante fuera de sí, algo poco usual en ella. Para limar asperezas, Álvaro Muñoz Escassi le daba una flor y ella terminaba dándole un beso.

Pero si había algo que desesperaba a Toñi Moreno en la prueba de exteriores ha sido el cambio de cocinas a mitad del cocinado. Y es que la presentadora se encontraba con unos platos que desconocía y que le hacían perderse. Como no se enteró de las explicaciones de Daniel Illescas, la presentadora se enfadaba con su compañero.

Tras toda la tensión del cocinado, y cuando estaba llegando el final y tocaba emplatar el postre, Toñi Moreno se venía abajo y sufría un mareo, teniendo que abandonar durante unos instantes los fogones, siendo atendida por Pepe Rodríguez. Pero no se rendía, y volvía a luchar por su concurso rápidamente.