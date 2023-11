Miguel Lago hace este implacable señalamiento a Santiago Abascal en ‘Y ahora Sonsoles’

Este miércoles 15 de noviembre se ha celebrado en el Congreso la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez. Y sobre ello han hablado esa misma tarde en ‘Y ahora Sonsoles’, donde Miguel Lago se ha mostrado especialmente duro con la actitud de Santiago Abascal y los diputados de Vox.

El líder del partido ultraderechista acusó a Pedro Sánchez de perpetrar «un golpe de Estado en ciernes». E instó a Alberto Núñez Feijóo a bloquear la amnistía en el Senado, amenazando con romper acuerdos autonómicos si no lo hace. Por si esto fuera poco, Abascal llegó a comparar al líder socialista con Adolf Hitler, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, le instó a que retirara sus palabras o, de lo contrario, las retiraría ella y por ende, no aparecerían en el diario de sesiones. Él no solamente se negó a hacerlo sino que, finalizado su discurso, abandonó el Congreso seguido de todos sus diputados, para no escuchar la réplica de Pedro Sánchez. «Ahora puede usted lanzar sus embustes a quien quiera escucharle, que nosotros nos iremos junto al pueblo español», dijo Abascal.

Miguel Lago, muy duro con la actitud de Santiago Abascal

Este bochornoso comentario ha sido muy criticado en ‘Y ahora Sonsoles’. Especialmente molesto se ha mostrado Miguel Lago, quien no ha dudado en cargar contra el político y su partido: «Otra vez, esto ya lo dije en su día en ‘El Hormiguero’ y causó un gran revuelo. A mí me alucina, y Vox es la segunda vez que lo hace, que a la mínima que tiene una tensión abandona el puesto de trabajo».

«Eso en otro curro no lo puedes hacer. No te puedes indignar e irte, pero aquí se indignan y se van de su trabajo y cobran igual. Me parece una pasada. Entonces, como lo señalé otro día de otros grupos parlamentarios, hoy me apetece señalar a Vox», sentenció Miguel Lago.