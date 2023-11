Máximo impacto ante la brutal entrevista al hijo de Bárbara Rey en Telecinco: «Miedo y sangre»

Ángel Cristo, hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey, rompe su silencio en ‘De viernes‘, el nuevo programa de corazón de Telecinco con la vuelta de Santi Acosta al prime time, y cuyo estreno será este mismo viernes, 24 de noviembre. Lo hará en una entrevista a modo de docuserie que va a dar mucho que hablar entre la audiencia.

El avance de casi dos minutos que ha ofrecido Mediaset constata que se tratará de una entrevista demoledora y muy incendiaria por todos los titulares que va a dar de sí Arremete por primera vez contra Bárbara Rey. «Mi casa de La Moraleja era una pesadilla, es un infierno por las peleas, los gritos, mucho miedo y sangre. El miedo es que no maten a tu madre. Mi padre se descontrolaba muchísimo», empieza diciendo sin dobleces.

«En esa casa empezó a entrar y salir gente: drogas, alcohol, prostitutas«, revela el hijo de Bárbara Rey sin pudor. «Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Daba igual que tuviera colegio, daba igual que tuviera que estudiar, que tuviera exámenes, daba igual», lamenta en esa entrevista que, como decimos, se emitirá íntegra en ‘De viernes’ y dejará muy mal parada a la vedette.

«La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Yo he visto a mi madre gastarse mucho, mucho, mucho dinero en el casino. Puede ser desde 100 euros hasta 30.000 euros en una noche», llega a relatar. Y no solo ataca a su madre, Ángel Cristo JR deja también en evidencia a su hermana Sofía con unas palabras que son realmente brutales: «Desde los 13 años mi hermana no tiene ni idea de lo que ocurre en esa casa porque estaba veinticuatro horas drogada«.

Santi Acosta, el presentador y conductor de esa entrevista, le pregunta que de dónde sacaba el dinero su hermana para costearse las sustancias y él confiesa que se lo sustraía a su madre de su habitación. «En el cuarto de mi madre siempre ha habido mucho dinero en efectivo», admite. Aunque el gran titular viene a continuación cuando destapa sin titubeos la procedencia del mismo.

«Venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España», sentencia; como también asevera por primera vez que fue él quien realizó las fotografías con las que Bárbara Rey extorsionó a Juan Carlos I: «Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al rey de España y yo hago las fotos. Todos los carretes que puedo«.