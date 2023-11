Elena Tablada, ex de David Bisbal, no duda en mojarse así sobre Chenoa y su ruptura

Durante años la relación entre Elena Tablada y Chenoa dio mucho de que hablar. Y es que David Bisbal empezó a salir con Tablada, con la que tuvo a su primera hija, al poco de romper con la cantante. Sin embargo, desde hace un tiempo, ambas mujeres mantienen una relación cordial. De hecho, en alguna ocasión hasta han posado juntas en algún evento.

Y es que, Elena Tablada y Chenoa tienen más cosas en común que su pasado con el almeriense. Las dos han vivido separaciones muy recientes, la primera con Javier Ungría, y la segunda con Miguel Sánchez Encinas. Por eso, la modelo y empresaria no ha dudado en mandar un consejo a la cantante tras su ruptura con el urólogo, apenas año y medio después de su boda.

El consejo de Elena Tablada a Chenoa tras su separación

Muy sorprendida tras enterarse de la noticia por la prensa, la madre de Ella Bisbal ha tenido unas palabras de apoyo hacia la presentadora de ‘OT 2023’: «No lo sabía. No será ni la primera ni la última. Si las cosas no funcionan y si no se es feliz, lo mejor es a otra cosa mariposa. Todo pasa. Lo bueno también pasa, por desgracia».

Desde que saliera a la luz su ruptura con Miguel Sánchez Encinas, noticia que dio a conocer el programa ‘Fiesta’, Chenoa ha estado muy arropada por sus amigas más cercanas. Entre las que se encuentran sus compañeras de ‘Operación Triunfo’, quienes no la han dejado sola en ningún momento.

No obstante, la cantante ha reconocido que no se trata de una ruptura definitiva, sino de «una separación temporal». Por ese motivo, la relación con el médico continúa, al menos en redes sociales. Y es que, desde que se anunciase públicamente la separación, las redes sociales de Chenoa se han llenado de mensajes de amor y cariño por parte de todos sus seguidores.

Lo más sorprendente es que, entre esos miles de mensajes, Miguel Sánchez Encinas también ha querido lanzar varios comentarios a su expareja. Una prueba más que evidente de que su relación sigue siendo cordial, a la espera de ver si se dan una nueva oportunidad.