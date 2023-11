El primer pronunciamiento de Aitana sobre su ruptura con Sebastián Yatra y su decisión

Hace unos días Sebastián Yatra sorprendió a todos al anunciar, sin previo aviso y sin que los reporteros le preguntaran, su ruptura con Aitana. «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. en este momento, los dos estamos solteros. Andamos cada uno viviendo su propio camino», reconoció el cantante colombiano.

Además, confirmaba al mismo tiempo que este año han vivido una bonita historia de amor, que apenas ha durado 11 meses: «La quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año». Esta decisión la habrían tomado de la noche a la mañana, pues tan solo unos días antes viajaron juntos a México.

Ahora ha sido Aitana la que se ha pronunciado al respecto. ‘TardeAR’ ha emitido las primeras declaraciones de la cantante, a la que la noticia le ha pillado en Perú, donde está con su gira ‘Alpha Tour’. Al ser preguntada por un reportero del programa ‘Amor y fuego’, de aquel país, la joven asegura que se trata de una decisión tomada de forma amistosa.

‘TardeAR’ descarta una tercera persona en la ruptura entre Aitana y Yatra

Al igual que dijera Sebastián Yatra, Aitana confiesa que ambos se llevan a las mil maravillas y ha comunicado su decisión de continuar con su amistad: «Súper amigos. Nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando». De esta forma, ambos dejan claro que, pese a la ruptura, seguirán siendo buenos amigos, para alegría de su legión de seguidores en todo el mundo.

📢 Aitana ayer habló para el programa "Amor y Fuego' desde Perú sobre Sebastián Yatra y su ¿NO relación con Tini?.🤔 De Yatra dice que son super amigos, que se llevan muy bien y seguirán así . FIN. pic.twitter.com/FFDzLW53MF — Carito (@770carito) November 29, 2023

Nada se sabe de los motivos que han llevado a la ya expareja a tomar esta decisión. Y, pese a que los últimos rumores apuntaban a que la catalana tendría una nueva ilusión, desde ‘TardeAR’ han descartado esta posibilidad. Así lo aseguraba la periodista Leticia Requejo: «Se habla de Carlos Alcaraz y de Rels Be. Desde este programa podemos confirmar que no entran terceras personas, no ha influenciado que haya una amistad especial con Carlos Alcaraz».