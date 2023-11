El guantazo sin manos de Nuria Marín a Laura Matamoros por esto emitido en ‘Socialité’

‘Socialité’ arrancó su emisión de este sábado cebando que una conocida influencer había sido pillada cometiendo una grave imprudencia. Sin embargo, no tardaron mucho en desvelar que se trataba de Laura Matamoros. «Me voy a cabrear, ya te lo digo», advertía Nuria Marín a los espectadores, antes de dar paso al polémico vídeo.

En la pieza, compartida por ella misma en sus redes sociales, la hija de Kiko Matamoros aparecía conduciendo siendo «un peligro al volante». Tal y como se puede observar en el vídeo, la actual concursante de ‘Desnudos por la vida’ soltaba continuamente las manos del volante, se ponía a bailar o hacía como que cantaba. Cuando sus seguidores le han reprochado esta actitud, ella les ha respondido «vaciándoles y retándoles».

El programa de Telecinco buscó la reacción de la influencer durante un photocall, y la contestación fue similar, comparando su acción con la de programar un GPS con el coche en marcha. Por si esto fuera poco, Laura Matamoros era perfectamente consciente de la controversia que iba a generar su historia en Instagram, ya que ella misma reconocía: «Me he pensado más de dos veces si subirlo o no».

Nuria Marín, demoledora con Laura Matamoros

Tras la emisión de la pieza, Nuria Marín no ha dudado en criticar duramente el comportamiento de la influencer. En primer lugar, ha puesto el foco en esa premeditación al publicar el vídeo: «Si tú grabas eso, ya lo has meditado antes. ‘Voy a hacer contenido mientras conduzco’. Eres completamente consciente de que vas a colocar el móvil ahí y vas a generar contenido mientras conduces».

«Sí que es verdad que Laura hace muchas cosas y no tiene tiempo para crear contenido. Cuando le dice a nuestra compañera Laura Roigé que es lo mismo que manipular un GPS… ¡Es que tocar el GPS también está prohibido, según la DGT! Es más, mi coche, cuando lo enciendes, dice que no manipules el GPS mientras conduces. Manipular cualquier dispositivo electrónico es peligroso para la conducción», ha proseguido Nuria Marín.

Además, Laura Matamoros también ha asegurado que sus críticos tienen «la piel muy fina». Algo con lo que la presentadora de ‘Socialité’ no estaba para nada de acuerdo: «Me da rabia eso de que tenemos la piel muy fina. Eso vale para opiniones, no para actos que ponen en juego la vida de otras personas. Hablar no pone en riesgo la vida de nadie, que yo sepa… Todo el mundo puede meter la gamba, pero dices: ‘Ostras, pues esto lo tendría que haber revisado’. Pero no te puedes poner por encima del bien y del mal por tener un millón de seguidores», ha sentenciado la periodista.