Alba Carrillo se deslengua por lo que sentencia de ‘TardeAR’ con Ana Rosa sin filtros

Alba Carrillo es uno de esos rostros que han demostrado no tener pelos en la lengua ni miedo a la hora de hablar de nadie. En los últimos meses, la que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no ha tenido reparo en señalar a Ana Rosa Quintana y en hablar alto y claro de su despido de Mediaset.

Después de su cese como colaboradora de Mediaset, Alba Carrillo ha aprovechado para publicar su libro ‘Lista para la vida’ en el que expone algunas reflexiones sobre la vida y en el que comparte algunos de los episodios más polémicos que ha vivido en primera persona. Con motivo de este libro, Alba Carrillo ha concedido una entrevista a El Confi TV en la que habla sin ningún pudor de su salida de Mediaset y qué es lo que piensa realmente de algunos de sus presentadores como Ana Rosa Quintana o Jorge Javier Vázquez.

Al preguntarle por las críticas que ha lanzado en los últimos meses a la presentadora de ‘TardeAR’ y la que fue su jefa tanto en ‘Ya es mediodía’ como en ‘Fiesta’, Alba es muy sincera. «Nunca he tenido un feeling especial con ella. Era mi jefa y le tenía un respeto, pero me dolió lo que pasó las Navidades pasadas», empieza diciendo en alusión a lo que sucedió en la fiesta de navidad de Unicorn Content cuando le pillaron besándose con Jorge Pérez.

«No puedes invitar a unas personas a una fiesta privada, grabarlas, emitirlo y tener la doble moral de decir que no puede volver a pasar. Además, estaba su hijo morreándose con otra. Si hay móviles, los hay para todos. Esta fue la gota que colmó el vaso», remarca al respecto.

Más contundente aún es Alba Carrillo cuando le cuestionan si ha visto ‘TardeAR’. «Lo he visto por encima para poder opinar y la verdad es que me parece casposo. Algo que le debe parecer a más gente, porque va como va. Hay que ser honestos con el público y no puedes dar lecciones cuando ocultas tus escándalos. Si a los demás les obligas a hablar de sus cuestiones tú deberías dar explicaciones y cuando te toca, te pones los guantes de fregar. Son tendenciosos y al final la audiencia no les cree«, sentencia.

Alba Carrillo destapa el motivo de su despido de Mediaset

Lo sucedido en la fiesta de Unicorn en navidades terminó derivando en que Alba Carrillo fuera apartada de la televisión y posteriormente despedida de Mediaset. «Se supone que Mediaset utilizó a la productora en la que estaba trabajando de continuo, porque llevaba cinco años en el programa, para despedirme», asevera.

«Me dijeron que la cadena ya no quería contar conmigo. Pregunté por el motivo y me dijeron que querían caras nuevas. Entonces dije `¿y Lequio? ¿Y Ana Rosa? ¿Y toda esa gente que está ahí metida y que sigue?’. No me vale como excusa. Ya a nivel moral hubiese sido más generoso darme una explicación, ya que saben que no soy tonta. Decirme la realidad aunque me doliera», prosigue diciendo.

Sobre si cree saber el motivo real de su despido, ella no lo duda. «Esto es un ‘entre todos la mataron y ella sola se murió’. Hay gente que me tenía ganas… muchos me quieren, pero otros a los que no les he bailado el agua y no les he permitido que se extralimitaran con ciertas cosas, me odian. También, con los cambios en Mediaset, hay gente que ha llegado a tener más poder y han aprovechado para despedirme», concluye Alba-