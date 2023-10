Jordi Évole alerta de lo que se va a emitir en ‘Salvados’ este domingo: «Va a traer cola»

«Esto va a traer cola«, ha advertido muy contundentemente Jordi Évole. Se refiere a la nueva entrega de ‘Salvados’ con su compañero Gonzo que se emitirá el próximo domingo, 5 de noviembre. Titulado ‘Caballero Legionario’, el presentador se adentrará en cómo es el mundo de la Legión en España y se abordará un trágico suceso que tuvo lugar en 2019 y sobre el que han existido muchas sombras.

Se trata del fallecimiento del militar mallorquín Alejandro Jiménez Cruz durante unas maniobras con fuego real en el campo de tiro de Alicante. En una de esas maniobras, recibió una bala en el hemitórax derecho, provocándole la muerte. Tenía 21 años. El sargento responsable del disparo fue condenado a tres años y diez meses de prisión.

Pues bien, Gonzo, el relevo de Jordi Évole en ‘Salvados’, va a charlar con miembros de la Legión para arrojar luz al caso cuatro años después. Tal y como se ha podido ver en la promo lanzada por La Sexta, se contará con un testimonio fundamental. Un excompañero de la víctima que vio cómo le mataban en aquellas maniobras y que, ahora, rompe su silencio en televisión por primera vez para señalar que no fue un accidente como así se hizo ver y pedir justicia.

El joven cuenta en ‘Salvados‘ cómo Alejandro Jiménez Cruz se palpó el pecho varias veces cuando recibió el impacto, gritó «me han dado» y se desplomó al suelo. «Esa misma noche llega el capitán y me dice ‘maricón de mierda, no llores. Aquí has venido a morir y, si no, te vas a trabajar a Mercadona'», revela de forma inédita este testimonio clave.

Todos los compañeros de la Legión quisieron armar un mismo relato para apuntalar la hipótesis del accidente, pero él se quiso desmarcar. Sin embargo, era su palabra contra la de ellos, así que se dedicó a grabar a sus superiores en busca de pruebas que demostrasen que lo que había sucedido no era realmente un accidente. «Yo en mi interior decía ‘yo no quiero seguir participando en este circo’ y ahí no tuve compasión, empecé a grabar», confiesa. De ahí que Jordi Évole haya alertado del impacto que puede suponer la emisión del domingo y lo que puede reabrir respecto a la investigación.

Esto va a traer cola… https://t.co/8FrjDLTY8H — Jordi Évole (@jordievole) October 30, 2023

En esta entrega de ‘Salvados’ también participará el padre de la víctima. Asegura que él siempre tuvo claro que algo se estaba ocultando: «Yo decía ‘aquí hay algo que no me han contado porque se están poniendo nerviosos'». «Me dijo el Guardia Civil que me llevaban mintiendo desde el minuto cero», revela. El avance del programa acaba con una frase lapidaria del compañero: «Estamos a tiempo todavía de hacer justicia».