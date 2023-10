Indignación máxima con ‘TardeAR’ por lo que ha llegado a emitir sobre Álvaro Prieto: «Vergonzoso»

Desde que Álvaro Prieto, el futbolista del Córdoba F.C., desapareció el pasado 12 de octubre tras haber salido de fiesta con amigos en Sevilla no se ha hablado de otra cosa. Y más a raíz de que el pasado lunes se encontrara su cadáver entre dos vagones de un tren en un directo de ‘Mañaneros’ en La 1 por el que Jaime Cantizano tuvo que pedir perdón. Este miércoles, ‘TardeAR’ conseguía en exclusiva el testimonio de la chica con la que Álvaro estuvo la noche antes de morir electrocutado.

Así, el programa de Ana Rosa emitía en exclusiva las declaraciones de Cristina, la joven con la que Álvaro Prieto estuvo la noche del 12 de octubre en una discoteca de Sevilla. En esas declaraciones, la joven aclara lo que ocurrió aquella noche y desmiente las informaciones que se habían publicado sobre ella asegurando que ella tenía novio y que los amigos del novio podrían haber ido detrás de Álvaro.

Nada más arrancar ‘TardeAR’, Ana Rosa adelantaba que este miércoles iban a emitir el testimonio de la chica de la que todo el mundo ha hablado en los últimos días tras la desaparición de Álvaro Prieto. Y así lo hacían gracias a José Ángel Leiras, copresentador de ‘Fiesta’ que era el encargado de hablar con la joven.

Lo hacían después de hacerse eco del comunicado de la familia de Álvaro Prieto pidiendo privacidad y respeto por la memoria de su hijo. «Es perfectamente comprensible y por supuesto bastante ha tenido esta familia como para que ahora no tengan lo único que les queda que es la intimidad de despedir a su hijo», aseguraba Ana Rosa Quintana.

«Hay que darle más vueltas a otras cosas que han pasado previamente», defendía la presentadora de ‘TardeAR’ antes de que Manu Marlasca hablara del testimonio de la chica a la que conoció Álvaro en la discoteca de Sevilla y de la que tanto se habló durante el fin de semana.

El testimonio exclusivo de la chica que conoció Álvaro Prieto

Tras un breve vídeo recopilando y poniendo en contexto, Ana Rosa Quintana dejaba claro que iban a respetar la privacidad de esta chica. «Evidentemente es una persona de la que no vamos a dar su identidad porque la pobre bastante ha pasado. Ocurre una desgracia de este tipo, se encuentra el cuerpo del chaval en estas condiciones y especular en ese momento es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y el daño que se puede hacer a una persona y a una familia», remarcaba la presentadora de ‘TardeAR’.

Después, ‘TardeAR’ emitía las declaraciones exclusivas de esta joven con las que dejaba claro que ella no tenía novio ni pasó nada aquella noche más allá de que estuvo con Álvaro en la discoteca. «Yo a Álvaro le conocí en la fiesta y es que no pasó nada, somos dos jóvenes que nos conocimos de fiesta. Ni he tenido novio, ni ningún amigo mío se ha enfadado y ha ido a por él. Es que nadie sabía que yo estuve con Álvaro», relataba la chica.

Críticas a ‘TardeAR’ por hablar con la chica que estuvo con Álvaro

Sin embargo, este testimonio ha llevado a que muchos espectadores hayan cargado duramente contra ‘TardeAR’ y Ana Rosa Quintana por seguir exprimiendo al máximo el caso del joven futbolista fallecido. Así, algunos no han dudado en tachar de «telebasura» este contenido y otros han ido más allá pidiendo respeto hacia la familia tal y como la propia Quintana decía en el programa.

Es una vergüenza, una absoluta vergüenza lo que la prensa española está haciendo con el caso de Álvaro Prieto… Que necesidad hay de esto? https://t.co/ilXrKrU3iQ — Andrés Muñoz Marroco (@Marroco8) October 18, 2023

Mira de verdad, esto ya es inadmisible.

Respetad la memoria de la víctima!!! Y sobre todo a la familia que se encuentra en pleno proceso de duelo.

Vergüenza de medios de comunicación, de periodismo y de cadena!!! https://t.co/HDXGpr908b — Pedro Tiravit (@PedroTiravit) October 18, 2023

Y es necesario? Yo flipo… 🥵🤯 — Cristina Iglesias (@Cristi_Iglesias) October 18, 2023

Esto es repugnante. Si fuera vuestro hijo no soportaríais el dolor pero, claro, hay que aumentar audiencia, sea como sea. Dónde está vuestra empatía!? — Isabel G. Carmona (@June3136) October 18, 2023

“En exclusiva”, qué poco respeto hacia la familia. Dejadlo descansar en paz. Es vergonzoso que os queráis lucrar por algo así. https://t.co/Arlm5TBOKd — ale 🌙 (@alejandraasrez) October 18, 2023

La telebasura cada dia es peor eh https://t.co/pcRBmgEJlR — Rocha (@rocha_3c) October 18, 2023

Menudo asco de periodismo.. https://t.co/4GdbPb70VY — Hkto Khan 💜🔻 (@Hkto_Khan) October 18, 2023