García Margallo dice ‘basta’ a Antonio Maestre en ‘La Sexta Xplica’: «No tolero que dude de…»

Este sábado 30 de septiembre, la mesa de debate de ‘LaSexta Xplica’ ha estado marcada por un tenso rifirrafe entre José Manuel García- Margallo y Antonio Maestre. El programa nocturno de La Sexta estaba analizando la posible amnistía que los partidos independentistas piden a cambio de investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El que fuera ministro del Partido Popular ha escuchado al periodista, y le ha respondido diciendo que no tolera que se dude de su honestidad. «El referéndum de autodeterminación simplemente no es posible por el artículo 2 de la Constitución», ha recordado el político. Sin embargo, Antonio Maestre le ha interrumpido, algo que no ha gustado nada a Margallo que le ha pedido: «Déjame terminar, por favor».

Además, también ha recordado que «tampoco la amnistía es constitucional. El artículo 62 de la Constitución prohíbe los indultos generales. El indulto borra la pena, la amnistía borra la pena y el delito». Pero el periodista seguía sin estar de acuerdo con él, por lo que le ha espetado: «Eso es una opinión». Tras lo cual le ha lanzado la siguiente pregunta: «¿Y cómo puede salir adelante un referéndum de autodeterminación sin reformar la Constitución?».

García Margallo a Antonio Maestre: «Dígame de qué puedo hablar»

Según García- Margallo «se ha dado por supuesto que se puede hacer la amnistía porque es constitucional», pero él niega «esa premisa. Políticamente, el decir que haya una amnistía quiere decir que hemos vivido en una dictadura hasta este momento. ¿Y cuántas constituciones escritas en el mundo permiten un referéndum de autodeterminación?», ha pregunta el político.

Sin embargo, esta pregunta seguía sin convencer a Antonio Maestre. En ese momento, Margallo le ha espetado: «Dígame de qué puedo habar y yo agoto ese tema». Pero el periodista ha pedido a su compañero de programa que fijara él el debate: «Ha dicho Margallo que si no hay un referéndum de autodeterminación no habrá investidura. Y yo le pregunto que cómo es posible hacer en España un referéndum de autodeterminación sin que se reforme la Constitución y, por lo tanto, sin que el PP vote a favor».

A lo que el político ha respondido que cree que «lo que el PSOE quiere hacer es ir a un modelo de una España plurinacional y confederal a través de una modificación de los estatutos de autonomía».