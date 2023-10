David Valldeperas sentencia sin tapujos a ‘TardeAR’: «La sociedad demanda otras cosas»

David Valldeperas, exdirectivo de ‘Sálvame’, habla como nunca en ‘Querido Hater’, un programa para la plataforma Podimo. El que fuera de las piezas claves del longevo programa se ha pronunciado sobre el final del formato y también ha valorado sin rodeos la nueva apuesta de Telecinco: «TardeAR’ de la mano de Ana Rosa Quintana.

En primer lugar, Valldeperas asegura que el cómo se han hecho las cosas con la despedida de ‘Sálvame’ » ha sido una falta de respeto» no solo para un maltratado equipo, «sino al programa entero y a todo el mundo». Lo describe como «un golpe de Estado» fruto de un «cambio de línea editorial». «‘Sálvame’ no respondía a las expectativas de la nueva dirección. No querían un programa incómodo o gamberro», ha revelado.

En ese sentido, a David Valldeperas no le ha temblado la voz al apuntar que desde la propia Mediaset había un interés en hacer daño con la forma de comunicarse el cierre de ‘Sálvame’: «Había un interés de desprestigio. Si tú te vas a cargar uno de los programas más vistos del momento y con la trayectoria que tenía, tienes que justificar algo más por lo que te lo cargas».

Al hilo, asegura que en los alto mandos «querían un Sálvame más light para rebajar las críticas». Sin embargo, desde su punto de vista considera que «modificar el tono del programa era imposible. Nos sentíamos ridículos modificando el tono. Había un run run. Cuando algo coge tanto poder y tiene tantas horas de emisión, alrededor hay nerviosísimo dentro y fuera de la cadena».

«Había gente de otras productoras que nos decían que como era ‘Sálvame’ hacíamos lo que nos salía de los cojones: disponíamos de todo, de los pasillos… Es verdad que hacíamos bastante lo que queríamos, siempre pidiendo permiso», ha comentado Valldeperas en esta explosiva entrevista cargada de titulares.

Como no podía ser de otra forma, se ha pronunciado sobre qué piensa de la nueva oferta en las tardes: ‘Así es la vida’ y ‘TardeAR‘ con Ana Rosa Quintana. «Mira las tardes ahora y las tardes del verano. Es vídeo-comentario, vídeo-comentario y todo basado en noticias de gente popular. Es un estilo. Nosotros hacíamos eso salpicado con historias de nuestro universo», valora.

«Ana Rosa hace lo que sabe hacer. TardeAR lo he visto poco, la verdad. El primer día lo vi y… ella ha dado muchos éxitos durante muchos años, conocía la franja, pero de eso hace dos décadas. La vida evoluciona, la sociedad evoluciona y demanda otras cosas. Estoy seguro de que se adaptará a las nuevas necesidades. Ella tiene su estilo, hace lo que puede y también tiene sus seguidores», ha sentenciado.

«Lo que hacíamos nosotros en ‘Sálvame era espectáculo y en el espectáculo hay veces que se sufre», recalca un David Valldeperas que no descarta irse a la competencia directa: «No descarto dar el salto a Antena 3. Yo voy donde haya trabajo y donde me paguen bien».