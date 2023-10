Chabeli Navarro da un giro con Fabiola Martínez y destapa lo que Bertín le dijo de sus hijos

El pasado miércoles Fabiola Martínez protagonizaba la portada de la revista ‘Lecturas’. La exmujer de Bertín Osborne concedía una entrevista en exclusiva a dicha revista donde hablaba de las infidelidades del cantante y reconocía no creerse a Chabeli Navarro, una de las examantes de su exmarido.

Este sábado 30 de septiembre, Chabeli ha visitado el plató de ‘Fiesta’ para responder a Fabiola Martínez. «Estoy muy decepcionada con Fabiola, sus palabras me duelen bastante», ha empezado reconociendo la invitada. Lo que más le ha molestado es que la venezolana «dice de mí que dije algo sobre ella con una intencionalidad malvada, pero eso no es así. De hecho, me he callado muchas cosas».

En un momento dado, Emma García le pide a Chabeli que lea la parte de la entrevista en la que se refiere a ella. Y así lo hace: «Ella da una entrevista en la que se refiere a mí en televisión y no recuerdo bien lo que dijo, pero hace alusión a que mis hijos prefieren estar en el campo. Eso es con intencionalidad malvada para hacer creer que prefieren estar en Sevilla», dijo la exmujer de Bertín Osborne en ‘Lecturas’.

Chabeli Navarro destapa lo que Bertín le dijo de sus hijos

Ahora, la supuesta examante del cantante le ha respondido con un demoledor zasca: «¿Una intencionalidad malvada por mi parte o por parte de Bertín, que me lo ha contado?». Unas palabras que han generado un debate en el plató de ‘Fiesta’. Aunque la mayoría de los colaboradores creen que Chabeli Navarro está siendo muy clara a la hora de contar lo que sucedió.

Poco después, la invitada contó que Fabiola Martínez estaba al tanto de su relación con Bertín y que, incluso, se llegó a sentir arropada por ella. Además, cuenta que en una ocasión la venezolana le llamó cuando estaba embarazada. «Fue una conversación privada. Pero puedo decir que me sentí arropada por ella, que me quedara tranquila, que estaba al tanto de mi situación y que me iba a apoyar», explica Chabeli.