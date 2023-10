Bruno comete un error fatal y lastra a Mozos de Arousa a un mal final en ‘Reacción en cadena’

Los Mozos de Arousa han protagonizado un momento especialmente desternillante mientras disputaban la prueba de la ‘complicidad ganadora’ en la que se jugaban su permanencia en ‘Reacción en cadena‘ un día más y, al mismo tiempo, pasar a la fase final del concurso.

Los populares jóvenes gallegos han sido superados en las anteriores pruebas por ‘Chiquis sevillanas’, el equipo aspirante, pero a la hora de realizar la prueba más decisiva de todas, los veteranísimos concursantes han vuelto a demostrar que no hay quien les haga sombra.

En la ‘complicidad ganadora’, Los Mozos de Arousa han vuelto a arrasar con 9 aciertos frente a los 5 que ha conseguido el grupo rival. Sin embargo, ese marcador podría haber sido mayor de no haberse producido un tremendo despiste por parte de Bruno que ha dado lugar a un momento muy cómico.

«Qué agujero tiene una camisa», han formulado Raúl y Borjamina. La respuesta correcta era ‘ojal’ pero Bruno ha sufrido un lapsus y ha dicho ‘ojete’, la palabra favorita de Borja que tantas veces ha empleado. Rápidamente, las risas se han desatado en plató aunque eso haya penalizado y haya supuesto reducir el número de aciertos.

Pero para gran pifia la que ha vuelto a cometer Bruno más tarde en la prueba de ‘La última cadena’. Quedaba solo un eslabón para resolverla y pasar a ‘la última palabra’. Era el turno de Bruno y debía dar con la palabra asociada a ‘impasible’ y ‘animal’. Y, como no la tenía nada clara, ha dado una respuesta absurda («elefante») sin hacer uso del comodín que aún les quedaba a Mozos de Arousa.

Por error no lo ha empleado, aunque Ion Aramendi les había informado debidamente de que aún poseían uno. «Te he comentado que os quedaba un comodín, ahora ya no lo podemos utilizar», le ha recordado el presentador. Finalmente, la respuesta de Bruno no era la que se buscaba y los reproches por parte de sus dos compañeros no han tardado en llegar. Y es que, por ese despiste, han partido los 55.000 euros que retenían por la mitad.

A continuación, el turno ha pasado a Raúl, que se ha lanzado con «estático», pero tampoco ha dado en el clavo. La palabra que se buscaba era «esfinge». En ese momento, Bruno, que se había quedado planchado, se ha justificado por su garrafal patinazo creyéndose con la razón: «Mejor no utilizar el comodín porque creo que no la íbamos a sacar». «Sí la sacábamos», le han rebatido sus compañeros.

Al final, en la entrega de este miércoles, Mozos de Arousa han sumado 6.875 euros a un bote de más de 700 mil, pero podrían haber sido casi 14.000 euros si no hubieran tenido que dividir previamente por culpa de ese garrafal tropiezo de Bruno.