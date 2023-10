Boris Izaguirre pregunta a Imanol Arias por sus problemas con Hacienda y le responde así

Imanol Arias se ha sincerado como pocas veces antes con Boris Izaguirre. El actor ha sido entrevistado este 28 de octubre en ‘Más Vale Sábado‘, el programa que el venezolano conduce con Adela González en La Sexta. «Ha sido muy generoso», han valorado los presentadores. En dicha charla el protagonista de ‘Cuéntame cómo pasó’ se ha abierto en canal sobre sus problemas con Hacienda.

En el año 2017 saltó la noticia de sus problemas con el fisco y que debía tres millones de euros. «¿Cómo viviste ese momento?», le ha preguntado inicialmente el presentador. El actor se ha defendido asegurando que «tres millones es la cantidad resultante con todas las multas», reconoce él mismo.

El intérprete ha aportado más detalles de su problema: «Mi problema no era ocultar dinero, aunque al principio pensaban que sí. Yo pagaba mis impuestos con una fórmula que no me corresponde, por lo visto. Yo no me considero culpable pero soy responsable». «Yo pagaba mis impuestos con una fórmula que no me corresponde, por lo visto», comenta.

«Cuando te pasan la primera inspección, pasan 5 años y si tienes un default de 50.000 euros se convierten en 600.000 euros», añade, «con lo cual he devuelto el daño que he hecho». «Yo no me considero culpable, pero sí responsable», se ha justificado ante Boris Izaguirre. «Pero no soy el único… Lo que pasa que tener un bigote y trabajar con una rubia 20 años da mucho. Pero hay media profesión que está así», ha sentenciado.

Imanol Arias también ha reconocido que sus problemas con Hacienda han influido negativamente en su imagen pública: «Seguro que sí, pero tampoco le di nunca mucha importancia».

Imanol Arias se pronuncia sobre la amnistía en Cataluña

El actor tampoco ha esquivado uno de los temas que están de plena actualidad, el de la amnistía que, este mismo sábado, ha defendido Pedro Sánchez como forma de reestablecer la relaciones con Cataluña. «He vivido dos amnistías, la del 77. He vivido la amnistía fiscal. Lo que sí creo es que debe tener una motivación. Además hay que intentar explicarla. La gente que lo apoya explicarla bien. Y la gente que no lo apoya explicarlo bien también», asegura Imanol Arias.

«No sé si trata tanto de perdonar como de… tiene que haber muchos compromisos para que si se cierra algo, lo que empiece tenga otra esperanza», ha añadido Imanol Arias sobre la amnistía a los políticos catalanes condenados. Cabe recordar que es una de las líneas rojas que los partidos independentistas han impuesto a Pedro Sánchez para apoyar su investidura como presidente del Gobierno.

Este sábado se ha celebrado en Madrid el Comité Federal del PSOE. Y ahí, delante de los suyos, el líder de los socialistas y presidente del Gobierno en funciones ha defendido la amnistía. «En el nombre de España, defiendo la amnistía en Cataluña», ha sentenciado. «En el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo la amnistía por los hechos acaecidos en la década pasada», ha añadido.