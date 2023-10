Bertín Osborne tiene que cortar a Fran Rivera por una fatal pregunta personal en Canal Sur

Fran Rivera fue el último invitado de ‘El show de Bertín’, el programa presentado por Bertín Osborne en Canal Sur. El cantante aprovechó la visita del torero para preguntarle por su faceta más familiar junto a su mujer, Lourdes Montes, y sus hijos. Sin embargo, en un momento dado la entrevista se le volvió tan en contra que incluso una compañera tuvo que salir a echarle «un capote».

Fran Rivera se deshizo en halagos hacia su mujer, de la que dijo que «es lo mejor que me ha pasado en la vida, casarme con ella. No se la conoce, pero es una mujer en mayúsculas. Siempre se lo digo, yo soy el barco, los niños son las velas y Lourdes es el timón». No obstante, recordó que, al inicio de su relación, su suegra no le podía ni ver.

En ese momento, la colaboradora Laura Gallego le preguntó si tenían planes de «ampliar la familia». A lo que el torero respondió: «Yo ya soy papuchi casi. Estoy bien por fuera, a lo mejor, pero por dentro estoy hecho polvo. Los golpes dan la cara. Tengo 50 años casi. El pequeño de mis hijos tiene 4 años. ¿Tú sabes lo que lo estoy disfrutando? Un bebé a mí se me haría bola ahora».

El mal trago de Bertín Osborne que tuvo que solventar una colaboradora

«Y ahora Tana está preciosa», añadió la colaboradora, haciendo referencia a Cayetana, la hija mayor que Fran Rivera tuvo con Eugenia Martínez de Irujo. «Cualquier día dice que se casa», bromeó el diestro, antes de que Martín Pareja-Obregón sacase a colación su caso personal: «Oye, yo a mi última hija la tuve con 50 años. Mi hija tiene ahora 6».

«Bueno, cosas peores se han visto», espetó en ese momento el invitado, mirando de reojo a Bertín Osborne, quien se echó a reír. Y es que cabe recordar que este verano salió a la luz que estaba esperando a su sexto hijo, a los 68 años, fruto de su breve romance con Gabriela Guillén. Un asunto sobre el que él no quiere tratar, tal y como se puso de manifiesto hace unos días, cuando se encaró con la prensa que le preguntaba por esta futura paternidad.

Por este motivo, rápidamente Bertín Osborne pidió al torero y a sus colaboradores «cambiar de conversación». Laura Gallego no dudó en salir en defensa del «jefe». «Le voy a echar un capote al jefe. Lo de la prensa y la vida personal, ¿siempre lo has llevado fatal? Ahora que estamos hablando de los niños…», quiso saber ella, cambiando así de tema.