Luca se encara a la organización de ‘Gran Hermano VIP’ con un ultimátum: «Cojo y me piro»

La casa de ‘GH VIP‘ se ha convertido en un auténtico campo de minas. Los nervios están a flor de piel en muchos concursantes y esto les lleva a explotar a la mínima. Es el caso de Luca Dazi y Albert, quienes han protagonizado un tenso y comentadísimo encontronazo. Dicho cruce de acusaciones comenzaba cuando Luca se dirigía a Laura Bozzo en unos términos que Albert ha entendido como un desprecio. «No hace falta que la vaciles en la cara. Entiendo que la estás vacilando», le ha cortado Albert.

«Pero, ¿qué dices? Chico relájate, ¿qué te pasa? Relájate», ha reaccionado Luca visiblemente sobrepasado. Lejos de quedarse callado, el mismo ha comentado: «Que acabo de hablar con Laura, relájate. ¡Qué pesado! Pero que estás diciendo que me estoy riendo de Laura, chico o chica». Precisamente este comentario ha provocado el estallido definitivo de Albert: «Eh eh eh. Relajadito. Chico o chica así en esas maneras no me lo dices. Chico o chica ú a mí no me lo dices».

Esta réplica ha descuadrado por completo a Luca: «No me vengas de este palo, así te lo digo». «Del palo que eres porque tú has dicho lo que has dicho. Me lo has dicho para vacilar», ha asegurado Albert, ante lo que Luca se ha excusado diciendo: «Intentó darle la vuelta a una cosa que no se puede darle la vuelta conmigo. Quería sacar las cosas de contexto para aprovechar que estoy nominado y dejarme mal. A veces sí que es verdad que por mi carácter soy estirado o por mi tono de voz, pero quiero que la gente sepa o me deje la oportunidad de conocerme realmente».

«Chico o chica lo dijo con todo el rintintín», ha añadido Albert. Por su parte, Luca se ha mostrado especialmente tocado y en el confesionario ha compartido: «Yo lo que tengo miedo es que crean una imagen de mi que no es». Dicho encontronazo ha sido tratado a posteriori con los concursantes en directo. El primero en hablar ha sido Albert, quien se ha sincerado al apuntar: «Lo viví como un ataque, pero después me aclaró que se refería a mí y a Laura. No creo que mienta en esto».

Luca Dazi y Albert zanjan cuentas pendientes en directo

Por su parte, Luca Dazi ha soltado: «En esos momentos yo estaba muy nervioso, estaba súper alterado. En esa contexto me referí a Albert y a Laura, no recuerdo en qué momento o lo que estaba diciendo, pero en ningún momento quise atacar a su sexualidad a Albert. No iba con intención de hacer daño básicamente porque mírame… Que lo diga otra persona que no tenga nada que ver o que seamos muy diferentes, pero yo que en el fondo nos parecemos es como ir en contra mía». «Yo tengo que ser sincero y en el momento me lo tomé como un ataque.Él me lo aclaró y me lo creo. Esta es la realidad. Si no, no lo diría», ha replicado Albert.

Cuando parecía que todo había quedado solucionado, Luca Dazi ha compartido con sus compañeros sus impresiones sobre el directo. El concursante, visiblemente disgustado, no ha tenido reparo con hacer un amago de abandono: «Qué poca información. Si el programa está intentando darle la vuelta entonces yo… ¡Cómo voy a insultar a una persona! Si intentamos darle la vuelta a esto yo cojo y me piro».

Marta Flich responde a Luca Dazi

Unas palabras que han tenido réplica por parte de Marta Flich: «Nosotros no estamos intentando darle la vuelta a nada. Hay unas imágenes y alusiones y nosotros aclaramos el tema. Eso es lo que hemos hecho. La organización va a ser muy clara con esto. En ‘GH VIP’ abrazamos la diversidad. Así lo hemos demostrado siempre a lo largo de la historia de ‘GH’. Esa casa es la casa de todos. No permitimos ningún discurso tránsfobo ni que implique ningún tipo de discriminación. Dicho esto le hemos dado la palabra para que ellos se pudieran expresar».