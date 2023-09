La indigesta frase que Jorge Javier dispara a bocajarro a Ana Rosa en ‘Cuentos Chinos’

El estreno de ‘Cuentos chinos‘ ha estado marcado sin lugar a dudas por las pullas pronunciadas por Jorge Javier. El presentador, que vuelve a la pequeña pantalla tras cuatro meses alejado, no ha podido evitar hacer mención a su sucesora en las tardes de Telecinco: Ana Rosa Quintana.

La aparición de Anabel Alonso como colaboradora ha sido el detonante idóneo para que el presentador aludiese a la hasta ahora conocida como ‘la reina de las mañanas’. En concreto, la humorista le ha preguntado sin rodeos por una posible visita a ‘TardeAR’. «¿A ti si te invitara, invitaría o invitase Ana Rosa a su programa irías, fueras o irieses?».

Lejos de quedarse callado o esquivar el tema, Jorge Javier ha contestado a la presentadora diciendo: «A mí todavía no me ha llamado». La réplica de Vázquez no se ha quedado ahí puesto que no ha dudado en hacer alusión al extinto ‘Sálvame’. «Si esto fuera una novela de misterio lo que te podría decir es que todavía no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen«, fueron las palabras del presentador.

Cabe recordar que el plató donde se ubicará ‘TardeAR’ estará en el mismo estudio en el que se realizaba ‘Sálvame’ cada tarde. De ahí la pullita empleada por el recién estrenado presentador de ‘Cuentos Chinos’. A pesar de ello, Jorge Javier ha querido zanjar cuentas pendientes con Ana Rosa Quintana.

Precisamente por ello, el catalán le ha mandado un directísimo mensaje a Ana Rosa: «A ver, que tengo que decir que estaría encantadísmo, Ana Rosa Quintana, que sé que nos estás viendo, estamos deseosos de recibirte aquí en ‘Cuentos Chinos’. Ana Rosa, estoy encantado que vengas lo antes posible».

Anabel: ¿Irías a visitar a Ana Rosa en su nuevo programa?



Jorge Javier: “Aún no me ha dicho nada, pero si esto fuese una novela de drama tengo que decir que aún no estoy preparado para pisar el lugar del crimen”



ZASCA! #CuentosChinos #CuentosChinos1



pic.twitter.com/rmdWOxI6Pp — Marcos🇪🇸 (@_ProgramasTV_) September 11, 2023

Ana Rosa se postula como invitada del nuevo programa de Jorge Javier

Cabe recordar que la posible invitación a Ana Rosa Quintana en el espacio de Jorge Javier también dio de lo que hablar. Durante la rueda de prensa de ‘TardeAR’ en el FesTVal de Vitoria, la periodista aseguró no tener ningún mal rollo con Jorge Javier. De hecho, no dudó en proponerle ser invitada a su nuevo espacio. «Jorge y yo nos amamos y nos peleamos constantemente, pero ahora estamos bien… Me encantaría que me invitase a su programa, la verdad. Yo soy de Usera y seguro que voy a estar en mi salsa», llegó a comentar.