El testimonio inédito de ‘Y ahora Sonsoles’ sobre Daniel Sancho con una versión que trae cola

Sonsoles Ónega ha conseguido otro testimonio fundamental y muy esclarecedor en el caso de Daniel Sancho. Se trata de la mujer que estuvo con el hijo de Rodolfo Sancho tras el crimen de Edwin Arrieta. La conoció en la playa. Fue la única persona que compartió espacio con Daniel justo después de cometer el asesinato y en ello han hecho especial hincapié en el equipo de ‘Y ahora Sonsoles’.

Esta persona, que ha sido etiquetada como amiga del asesino confeso en el programa de Antena 3, ha brindado unos datos estremecedores. «Hoy les podemos ofrecer en exclusiva la única entrevista que ha concedido la mujer que estuvo con Daniel justo después de cometer el crimen. A ella le contó una versión totalmente diferente de por qué estaba en Tailandia. Y mucha atención porque también le mintió sobre una herida que tenía en la mano», ha introducido Sonsoles.

«Él me dijo que no había dormido esa noche porque estaba mandando un email y que al día siguiente se fue con kayak para ver el amanecer», dice la joven. Sin embargo, realmente esa noche lo que hizo fue descuartizar presuntamente a Arrieta y el kayak fue usado, como él mismo reconoció a la policía, para transportar los restos mortales. Y no con un fin recreativo.

Respecto a los supuestos motivos por los que había viajado a Tailandia, Daniel Sancho le dio unas explicaciones a esta chica completamente falsas. «Me dijo que vino por el boxeo tailandés y que quería practicarlo todos los días y que con el corte en el dedo no sabía si iba a poder hacerlo», cuenta al reportero de Sonsoles Ónega.

Y es que el hijo de Rodolfo Sancho tenía heridas en el dedo y en el antebrazo que se hizo la noche en la que acabó con la vida del cirujano colombiano. Aunque no de la forma que le contó ella: «Me dijo que fue cortando cocos, abriendo cocos«. También le dijo que asistiría a la fiesta de Luna llena que se celebraba esa misma noche del 2 de agosto en Koh Phangan.

De esta manera, tal y como ha concluido Carlos Quílez, especialista en sucesos de ‘Y ahora Sonsoles‘, mintiendo a esta chica Daniel buscó una coartada para que, luego, cuando llegara la investigación policial, tener una cobertura y un testimonio con el que justificar que no tenía nada que ver con la desaparición. Eso es lo que intentó escenificar.

«Ahora que sabes que podría ser un asesino, ¿cómo te sientes?», le siguen preguntando a este testimonio tan revelador. «Por lo que he leído sé que estaba muy estresado, la gente bajo estrés a veces se siente arrinconada y pueden hacer cosas, pero aún así no creo que sea peligroso», responde. Al hilo, le define como una persona «muy dulce, amable y delicado. No puedes tenerle miedo».

Eso sí, «estaba en shock, traumatizada durante muchos días, pero de verdad que no puedo entenderlo. Nunca he conocido a ningún sociópata», reconoce al tiempo que asegura que no tiene palabras para describir cómo se siente. Por último, a la pregunta de si aceptaría un encuentro para hablar con él, la joven ha sorprendido a todos. «Sí, si pudiera, creo que sí lo haría. No sé qué ha pasado. Es muy fácil inventarse historias y poner de malo a alguien», sentencia.