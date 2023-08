‘El Conquistador’: Lista completa de concursantes oficiales del nuevo reality de TVE

Ahora si que sí, la cuenta atrás para que arranque ‘El Conquistador‘ ya ha comenzado. La 1 estrenará próximamente la versión nacional del reality de supervivencia más extremo de la televisión tras su gran éxito en ETB. Tras lanzar varias promos con Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi, TVE ha presentado este lunes a los 33 concursantes que lucharán por la victoria.

‘El Conquistador’ llega a TVE tras 19 temporadas arrasando en ETB2. El gran protagonista de este programa además de sus participantes es el escenario natural, salvaje y bello, que pondrá a prueba, como nunca, a los 33 valientes que se han arriesgado a vivir la aventura.

Los participantes de ‘El Conquistador’ estarán distribuidos en tres equipos: uno de chicos, uno de chicas y un tercero mixto. Cada uno de ellos tendrá un capitán; profesionales del deporte tan conocidos como Cesc Escolá, Joana Pastrana y Patxi Salinas.

Jaime Polvillo (Sevilla)

El primer concursante se llama Jaime Polvillo. Es un sevillano de 21 años y se considera humorista. Actualmente trabaja cuidando a personas mayores. Pero ha hecho de todo. Desde pinche de cocina, reponedor en supermercados y también ayudante de camarero.

Ahora se lanza a la aventura de ‘El conquistador’ y tiene muy claro que luchará contra todo lo que se le ponga por delante. «Si me tengo que pelear, me pelearé», asegura. En el vídeo de presentación reconoce además ser una persona muy cansina y que no aguanta a la gente que no sabe vivir el momento. «No tengo miedo a que me nominen. Nomíname, tranquila, con un punto… que yo lo haré con cinco», sentencia.

*En elaboración