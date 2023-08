Christian Gálvez paraliza ’25 palabras’ al enfrentarse a la posible pérdida de un concursante

Este miércoles Christian Gálvez sacaba su lado más emocional en ‘25 palabras‘. Y lo hacía expresando a Álex, uno de los concursantes, todo lo que le ha aportado durante su paso por el programa. El joven se había jugado su continuidad en la repesca del formato, por lo que el presentador quería aprovechar la ocasión para dirigirse hacia él.

Alex finalmente superó la repesca y, tras vencer en el programa del día, pasó a la prueba final. Sin embargo, antes de disputarla Christian Gálvez quería dirigirse a él. «Vienes de la repesca. Habías estado muchísimos programas consecutivos con nosotros llegando a la final directamente evitando esa prueba», empezaba diciendo el presentador.

Su reflexión comenzaba al darse cuenta de que puede llegar algún día en el que Álex no esté en el programa. «Hoy la has superado. Pero ha habido un momento en el que he pensado que a lo mejor no estabas en el siguiente programa, así que te voy a decir una serie de cosas porque no quiero quedarme con las ganas», reconocía el presentador..

Por todo ello, Christian Gálvez quería tener un bonito detalle con el concursante y le expresaba todo lo que sentía por él: «Te quiero dar las gracias, primero, por ser como eres como persona; segundo, por ser un concursante como eres, porque concursantes como tú hacen mejor a este programa».

«Gracias por hacer de ’25 palabras’ un concurso mejor»

Lejos de quedarse ahí, Christian Gálvez proseguía: «Sobre todo te quiero decir una cosa, te quiero dar las gracias por tu nobleza y sabes a qué me refiero. No he visto en ti en ninguna de tus dos etapas en ’25 palabras’, jamás, ni un mal gesto, ni un reproche a ninguno de los invitados que han venido. Los que han venido lo han hecho mejor o peor, pero sabes que, en el fondo, lo estaban dando todo por y para ti. Nunca lo he visto ni delante ni detrás de las cámaras».

«Siempre ha sido gratitud, una sonrisa, y un vamos a seguir intentándolo. Álex te digo hoy aquí delante del mundo, gracias por hacer de ’25 palabras’ un concurso mejor», concluía Christian Gálvez, recibiendo una ovación por parte del público.