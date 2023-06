Rocío Carrasco habla en estos términos de Jorge Javier y aclara su verdadero estado actual

Jorge Javier Vázquez permanece desaparecido de la televisión y no parece que vaya a volver a corto plazo después de que rompiera su silencio para hablar de su verdadero estado de salud. El presentador de ‘Sálvame’ únicamente aparecía hace tan solo unos días acompañado de Rocío Carrasco, con quien iba al teatro y quien ha sido la encargada de comunicar cómo se encuentra el catalán.

«A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero», escribía Jorge Javier Vázquez en sus redes sociales hace tan solo unos días.

De la misma manera, el comunicador dejaba claro que no tenía pensado volver a la televisión a corto plazo y que, de hecho, es en lo último que piensa: «En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir «Hasta siempre». «Hasta cuando pueda». «Hasta que surja». Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena».

Tras este preocupante mensaje, todas las miradas están puestas sobre Jorge Javier Vázquez. Amigas como Rocío Carrasco están volcadas en ayudar y acompañar en todo este proceso al presentador. De hecho, ha sido la hija de Rocío Jurado quien, frente a las cámaras de Europa Press ha hablado del estado del presentador: «Yo le veo bien, pero eso se lo tenéis que preguntar a él».

Recientemente, se veía a Rocío Carrasco acompañando a Jorge Javier Vázquez a ver un musical en Madrid, algo por lo que también se ha pronunciado: «Lo veo bien, lo pasamos muy bien, estuvimos estupendamente y yo lo veo bien». Lo que más preocupa a todos los fans del presentador es si volverá pronto a la televisión. Rocío Carrasco, lejos de aclararlo, ha tirado balones fuera: «Eso es algo que tiene que contestar él».