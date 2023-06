El indigesto episodio de Alfonso Arús con José María García en directo: «No aguantaba más»

Alfonso Arús ha comentado este martes en ‘Aruser@s‘ un fragmento de la docuserie ‘Supergarcía’ que actualmente emite Movistar Plus+. Se trata de una docuserie protagonizada por el periodista José María García donde se recuerda, por ejemplo, enfrentamientos públicos que tuvo como con la periodista Encarna Sánchez, que decidió plantarse ante él.

José María García ha sido uno de los locutores de radio más respetados y famosos de nuestro país. Sin embargo, sus saltos de la programación hacía cabrear a sus compañeros de emisora. Ejemplo de ello es el día en que Encarna Sánchez decidió pararle los pies al locutor y dejar su puesto en la emisora, una historia que recordaba este martes Alfonso Arús.

«Siento vergüenza, y yo soy tremendamente profesional, pero ¡ay del profesional que no sea respetuoso conmigo! El giro tiene que durar 15 minutos y acorde a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades y ha durado 30. Señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa», decía en directo Encarna Sánchez tremendamente indignada con el retraso del programa de José María García.

Alfonso Arús recuerda su plantón: «Dije ‘hasta aquí’. No aguantaba más»

«Sólo había una persona que tenía las narices de levantarse e irse», decía Angie Cárdenas en el plató de ‘Aruser@s’ tras ver el fragmento en el que se oía a Encarna Sánchez cabreada con el locutor. Sin embargo, esta intervención de la colaboradora hacía saltar a Alfonso Arús: «No, no, yo también».

«Yo, en el ‘Ya te digo’, me levanté 12 o 13 minutos antes de que me diese paso José María García porque ya no aguantaba más y conectó con Albert Lesan», rememoraba el actual presentador de Atresmedia, que recordaba como José María García se había ‘comido’ gran parte de su programa, lo que causó su espantada en directo: «Yo tenía que entrar a la 1:00 y eran las dos menos cuarto. Dije: ‘Oye, hasta aquí'».