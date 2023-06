Ana Rosa le para los pies a un invitado e impugna lo que llega a denunciar de la Policía

Ana Rosa Quintana ha protagonizado este lunes, 5 de junio un momento de tensión al tener que frenar en seco a un invitado. ‘El programa de AR‘ se encontraba hablando con una víctima de la okupación cuando la entrevista se le empezaba a ir de las manos por una grave acusación que vertía él en directo.

Era Patricia Pardo quien introducía el caso en ‘El programa de Ana Rosa’. Se trataba de Ricardo Román, un hombre que pasaba la noche en el calabozo tras intentar recuperar su casa okupada. Ana Rosa no daba crédito con la situación por lo que desde el programa querían hablar con el detenido para que les explicara con pelos y señales lo sucedido.

«A la víctima la tratan como a un delincuente, y al delincuente lo tratan como a una víctima», empezaba relatando Román ante la atenta escucha de Ana Rosa. Aunque no se quedaba ahí, sino que hacía una fuerte insinuación sobre la Policía: «No quiero pensar que, como se comenta en la vecindad, sea porque este señor tiene una relación familiar muy directa con alguien que pertenece al cuerpo de la Policía».

«Ricardo, esto ya es complicado. Es complicado que pueda entenderse»

Y era entonces, cuando Quintana se veía forzada a intervenir, por lo que cortaba en seco al entrevistado e intentaba reconducir la conversación. «Ricardo, esto ya es complicado. Es complicado que pueda entenderse esta rumorología. No lo entiendo, ¿a ti te detienen porque intentas entrar en tu casa?», le preguntaba. «Porque estoy dentro de mi casa sin que hubiese un enser de este señor, y porque accedo con mis llaves», replicaba entonces el entrevistado.

«O sea, simplemente porque has entrado en tu casa. ¿Habías denunciado ya que la habían okupado?», volvía a preguntar Ana Rosa Quintana. Sin embargo, el programa tenía que irse a publicidad por lo que no quedaba resuelto el asunto. A la vuelta, a la sección de sucesos del formato ya no le quedaba más tiempo para profundizar en el caso, por lo que los espectadores nunca supieron más de la historia de Ricardo.