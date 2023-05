Merche desaparece de ‘Tu cara me suena’ tras su polémica y esta es la explicación de peso

‘Tu cara me suena‘ vuelve este viernes 12 de mayo por todo lo alto, aunque con la ausencia de Merche, que tenía previsto imitar a Isabel Pantoja. Así, la cantante no estará presente en la séptima gala del concurso, donde se la tendrá muy presente y hasta Manel Fuentes tendrá que explicar su ausencia nada más empezar.

Merche es una de las concursantes más queridas de ‘Tu cara me suena 10’. Su potencial voz hace que sea una de las favoritas para ganar el concurso. Actualmente, se encuentra en quinto puesto con 110 puntos, pero muy cerca del tercer puesto de Andrea Guasch, que tan solo tiene 4 más.

Nada más empezar la séptima gala de ‘Tu cara me suena’, Manel Fuentes se dirige a la concursante: «Le mandamos un besito a Merche que hoy no está con nosotros». Aunque en un principio no desvela los motivos de su ausencia, más tarde destapa que se trata de un problema de salud: «Un besito a Merche, que no está con nosotros porque está un poquito malita».

De esta manera, los espectadores del programa se quedarán con las ganas de verla imitar a Isabel Pantoja. Sí podremos ver a Miriam Rodríguez, que se meterá en la piel de Tini con el tema «Miénteme» o a Susi Caramelo que imitará a Rigoberta Bandini. Alfred García hará lo propio con Annie Lennox mientras que Agustín Jiménez, junto a Belinda Washington, se convertirán en Bertín Osborne y Massiel.

Anne Igartiburu se transformará en Boy George para cantar “Karma Chameleon” y Josie en Andrés do Barro con “O tren”. Andrea Guasch y Famous serán Ariana Grande & The Weeknd cantando “Save your tears” y Jadel imitará a Frank Sinatra y su popular tema «Come fly with me».