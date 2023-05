Los planes de futuro de Jorge Javier Vázquez ante la cancelación precipitada de ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez ha reaccionado como no había hecho hasta ahora a la cancelación de Sálvame. Lo ha hecho a su manera, utilizando el Día de la Madre para compartir su estado. Un estado que, a juzgar por cómo se ha dejado ver, no es precisamente alentador. Y no es para menos.

El presentador, fiel a su estilo, ha colgado una publicación en sus redes sociales acompañado de su madre. «Mama, siento haberte echado a perder el día», titula el post que contiene un vídeo de poco más de diez segundos que está arrasando entre sus seguidores, apesadumbrados por esta fulminante determinación de la nueva cúpula de Mediaset España.

Durante la secuencia en cuestión, Jorge Javier Vázquez se muestra, como decimos, con una notable cara de devastación y preocupación tras haberle contado la triste noticia de la que todo el mundo habla y que está causando un revuelo mayúsculo.

«Ni en el día de la madre puedo estar tranquila. ¿Y ahora qué vas a hacer?», le pregunta la madre. A lo que él, con cara de circunstancia, le responde que «igual vuelvo al teatro» como sus posibles planes más inmediatos tras un futuro incierto en la cadena tras esa fulminante cancelación.