El urgente llamamiento de Jorge Fernández (‘La Ruleta’) sobre la enfermedad que sufre

Jorge Fernández es uno de los presentadores más reconocidos de Antena 3 por su labor al frente de ‘La ruleta de la suerte‘. Sin embargo, su trayectoria televisiva estuvo a punto de acabar por un problema de salud que le complica la vida: la enfermedad de Lyme, a lo que hay que sumar la acumulación de mercurio en el cuerpo.

Aprovechando que este mes de mayo se ha celebrado el Día de la Enfermedad de Lyme, Jorge Fernández ha querido hablar de su caso y de cómo no le diagnosticaron la patología durante los primeros años de dolencias. «Lo peor es la incertidumbre y que empeoras. Ni me miraba al espejo», explica este miércoles a la revista ‘¡Hola!‘.

«A lo mejor me pudo picar hace diez. Puedes no desarrollar la enfermedad, pero, si el sistema inmunológico está deprimido, aparece», relata. En su caso, fueron los primeros síntomas los que le hicieron ponerse en alerta: «Me empezaron a doler los tobillos, rodillas y hombros. […] Cada vez dormía peor. Después empezó a molestarme el estómago y perdía más peso».

Jorge Fernández llegó a perder 13 kilos en muy poco tiempo, un peso que ha podido ir recuperando poco a poco. De hecho, confiesa haber tardado hasta dos años en estar «mejor». Para ello, ha tenido que controlar muy bien su alimentación y hacer un sacrificio: «Es un proceso muy largo siendo súper estricto con la alimentación, haciendo ejercicio y durmiendo bien».

Jorge Fernández hace un llamamiento a las instituciones por la enfermedad de Lyme

Fue tal la situación que llegó a atravesar Jorge Fernández que su médico le pidió que dejara la televisión y ‘La ruleta de la suerte’: «Mi médico me dijo que lo dejara». Sin embargo, si él tenía algo claro es que no podía consentir que su enfermedad le obligara a dejar de trabajar. El comunicador tenía una respuesta clara: «Yo no dejo ‘La Ruleta'».

Asimismo, aprovecha su posición para pedir a las instituciones que subvencionen los medicamentos para luchar contra enfermedades como la que él sufre. «Los suplementos son carísimos. Y no hay ayudas», se queja: «Lo mismo para el mercurio, hay poca gente que sepa quitar el mercurio, aluminio, arsénico o plomo».