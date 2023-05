El sorprendente señalamiento que Alba Carrillo hace sobre el hijo de Ana Rosa Quintana

Si hay alguien que ha demostrado en múltiples ocasiones no tener pelos en la lengua y no tener miedo a hablar de nada ni de nadie es Alba Carrillo. Lo hacía cuando tenía mucho que perder al criticar a las productoras y jefes para los que trabajaba y lo hace ahora que es completamente libre.

Este sábado, Alba Carrillo no dudaba en tirar de ironía al hablar de la fiesta que celebraba el pasado viernes Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, para celebrar el éxito de la temporada y ante el gran futuro que le espera a la productora con el salto de Quintana a las tardes de Telecinco.

Así, Alba Carrillo no dudaba en hacer referencia a lo que sucedió en la fiesta de navidad de la productora en la que todos pillaron a Alba Carrillo y Jorge Pérez siendo desleal a su mujer. Una infidelidad que dio mucho que hablar y protagonizó horas y horas en todos los programas de Telecinco.

«No se ha grabado a nadie esta vez? Vaya, siempre falto a lo bueno», escribía Alba Carrillo en comentario a una fotografía de Cristina Tárrega. Después de que muchos medios hayan destacado el ‘hachazo’ de la ex-colaboradora de ‘Ya es mediodía’ a Ana Rosa Quintana, Alba no se ha quedado callada dejando claro que ella no atacaba a nadie.

«No he lanzado ningún dardo ni ningún zasca absolutamente a nadie. Solo hice un chascarrillo jocoso», aclara en un vídeo de sus storys de Instagram harta de que aparecer en titulares de prensa después de que Unicorn Content no le renovara su contrato.

El lapidario mensaje de Alba Carrillo a Ana Rosa Quintana

Pero si el mensaje de este sábado generaba mucho estupor, ahora Alba Carrillo ha echado más leña al fuego con un ataque directo a Ana Rosa Quintana por lo que llega a decir de su hijo. «Me hace mucha gracia que hubiese móviles en la fiesta de empresa en navidades solamente para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas, como por ejemplo al hijo de Ana Rosa, que se lo pasó también muy bien«, suelta la modelo sin ningún pudor.

¿Qué querrá decir Alba Carrillo con lo del hijo de Ana Rosa? ¿Habrá respuesta de algún tipo por parte de la presentadora o de su entorno? Cabe decir que Ana Rosa siempre ha sido muy recelosa de su vida privada y sobre todo de sus hijos. La presentadora tiene tres hijos: Álvaro, el mayor de 36 años, fruto de su relación con el periodista Alfonso Rojo y casado con la psicóloga y habitual colaboradora de Telecinco, Ana Villarrubia; y Juan y Jaime, los gemelos de 18 años e hijos de su marido Juan Muñoz.

Asimismo, Alba Carrillo deja una última advertencia a todos los medios. «Voy a tomar las medidas necesarias. No sé que tipo de perfil hablan y qué tipo de persona les ha comunicado qué, una información que desconozco, pero ya que juegan con el pan de mi hijo vamos a jugar todos», avisa.

Pero además, Alba lanza un último mensaje que podría entenderse como un dardo a los vetos de la nueva dirección de Mediaset con Alessandro Salem como consejero delegado. «Yo no soy parte del libro de las brujas de Salem, las brujas de Salem están donde tienen que estar. Yo no juego a cosas de brujos, pido por favor que me dejen en paz y me dejen vivir que yo bastante he llorado ya. Ya no es mi momento», sentencia.