Raquel Mosquera impone con la sorprendente cifra de kilos perdidos en ‘Supervivientes’

El pasado jueves, Raquel Mosquera se convertía en la última expulsada de ‘Supervivientes 2023’. Aunque a ella le hubiera encantado continuar, la audiencia decidió que fuera la tercera expulsada de la edición. La peluquera ha disfrutado como una niña pequeña de su primera ducha de agua dulce, del placer de dormir en una cama o volver a comer sus platos preferidos.

Pero, además, se ha enfrentado a un temido momento por todos los expulsados, el saber cuántos kilos ha perdido durante su paso por el concurso. Raquel Mosquera se pudo ver en un espejo después de más de un mes sin mirarse en uno y pudo comprobar el enorme cambio físico que había experimentado. Cuando le preguntaron cuántos kilos creía que había perdido, la peluquera contestó que doce. Y casi acertó, pues fueron exactamente diez kilos menos. Una cifra muy similar a Sergio Garrido, que salió de Honduras con 11,1 kilos menos.

Ella se ha mostrado encantada con su nuevo aspecto: «Hala la cintura y las piernas, qué carita de pito me ha quedado. Y del cuello, madre mía. Me ha bajado el pecho. Y la cintura genial, bien marcada. Parece que tengo abdominales y todo. Parece que me han hecho un lifting». Pero, además, la exsuperviviente se ha marcado un objetivo de cara al futuro, y es mantenerse en este peso: «Cuando salga ya verás. Voy a tonificar y genial».

Estos son los favoritos de Raquel Mosquera para llegar a la final

Aunque Raquel Mosquera ya no podrá ganar ‘Supervivientes 2023’ sí que tiene claro cuales sus favoritos. A la peluquera le gustaría ver en la final a Diego. También reconoce haberle cogido mucho cariño a Jaime y Artur, a raíz de su convivencia en la Playa de los Olvidados.

Por el contrario, hay otros concursantes que, según ella, no se merecen llegar tan lejos. En concreto, Yaiza y Jonan, quienes cree que «solo vienen a discutir y a faltar el respeto». Y es que con Yaiza protagonizó una monumental bronca poco antes de ser expulsada.