Belén Esteban reacciona de la forma más inesperada al regreso de Jesulín de Ubrique a televisión

Jesulín de Ubrique permanecía alejado del foco mediático desde que nació su tercer hijo con María José Campanario, el 7 de junio de 2022. Casi un año después, el torero regresará a la televisión por lo todo lo alto. Por un lado, como invitado de Bertín Osborne en la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’. Y, por otro lado, como concursante de la próxima temporada de ‘MasterChef Celebrity’.

Un regreso muy esperado sobre el que no ha dudado en pronunciarse Belén Esteban. Lo ha hecho durante su presencia en la cena solidaria de la Fundación Querer. «No te voy a contestar, sé por donde vas», ha respondido, sin querer entrar en detalles, a la pregunta de qué consejos le daría, como buena cocinera que es.

Belén Esteban se pronuncia sobre Jesulín de Ubrique

Belén Esteban tiende una mano a Jesulín de Ubrique

Además, ha querido dejar claro que le da «exactamente igual» lo que haga el padre de su hija Andrea. Aunque imagina que «estará bien asesorado». «A mí me importa lo que es mío», ha insistido. No obstante, ha tendido una mano a Jesulín de Ubrique: «Todo lo que sea para bien me alegro«.

Estas declaraciones las ha hecho Belén en un día muy especial, ya que este jueves, 27 de abril, ‘Sálvame’ cumplía 14 años en antena. Un aniversario muy bonito que coincide con otro que no tanto, ya que se cumple un año de su grave fractura de tibia y peroné de la que todavía se está recuperando. «Lo pasé muy mal con la caída. Me hice una fractura muy gorda, llevo 20 clavos y dos placas, pero con mi rehabilitación, andando una hora diaria y bien, pero me he puesto un poco gordita, estoy intentando quitar peso», recuerda.

«Es un mes complicado. Ha habido un recuerdo muy bonito para Mila y mañana hace mi padre 16 años que falleció, pero la vida tiene que seguir y con una sonrisa siempre», añade Belén Esteban, agradeciendo el apoyo que ha tenido en todo momento de su familia y de su marido, Miguel Marcos. «Miguel estuvo siempre a mi lado y mi familia siempre, mis cuñadas, mis amigas. Yo siempre estaré agradecida a mis compañeros y a todo el mundo que me quiere», remarca. Reconoce estar en un momento «súper feliz», y repleta de nuevos proyectos, como el lanzamiento de su nuevo gazpacho.