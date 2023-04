Almudena Cid es devastadora al hablar de Christian Gálvez: «Pensé que girando el volante…»

Almudena Cid y Christian Gálvez formaban una pareja que parecía casi perfecta. La gimnasta y el presentador se dejaban ver felices, apoyándose el uno al otro, tras 11 años de relación. Sin embargo, un día el amor se acabó y el presentador de ‘25 palabras‘ inició un romance con Patricia Pardo, a quien le dedica siempre que puede unas bonitas palabras.

La gimnasta ahora se ha enfrentado a la pregunta sobre qué sintió cuando conoció que su expareja había rehecho su vida: «Tampoco lo voy a compartir». Lo que sí tiene claro, según ha declarado en una reciente entrevista a ‘¡Hola!’, es que el problema en su relación estuvo en la falta de «comunicación» y ha expresado que «no va a entrar» en si alguna vez pensó en la existencia de una tercera persona. «Me he dado cuenta de que no estaba priorizándome como debía y he aprendido a hacerlo», ha añadido.

La ex gimnasta se ha sincerado como nunca y ha contado qué es lo que peor llevó de su separación de Christian Gálvez: «Tener que medir todos mis pasos y pensar cómo mostrarme y qué decir en cada momento, porque mi relación era con todo el mundo, con la gente que te conoce sin conocerte. Era demasiada carga». Y ha hecho autocrítica: «Puede que renunciara a todo por mi pareja. Pero no quiero pensar que fue así. El problema es todo lo que no vi».

«Me siento responsable de no haber visto lo que estaba pasando en mi matrimonio y no haber sido más inteligente, emocionalmente hablando», ha añadido. Con sus palabras, parece que está reprochando a Christian Gálvez cómo era su relación. De igual forma que cuando ha hablado de lo que quiere en la actualidad: «Solo pido no vivir en tensión». Asimismo, considera que para conseguir eso en la pareja es esencial «transparencia y comunicación».

Almudena se ha sincerado largo y tendido sobre su sufrimiento, y relata que su vida dio un vuelco al separarse del presentador: «Era tal el dolor que sentía que, un día, camino del teatro, pensé que girando el volante de mi coche acabaría con él. Me asusté muchísimo. Nunca pensé que me iba a encontrar en una situación de tal devastación».

Actualmente, Almudena Cid ve «bien, con calma», la posibilidad de enamorarse de otra persona: «Creo que ahora voy a entender las relaciones de otra manera. Y no me refiero solo a lo de priorizarme. He aprendido que hay una gran diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo».

Eso sí, después de su amorío con Christian Gálvez se sorprende de que «se anticipen a mis deseos, que me prioricen en algún momento, sentir que la persona me ayuda de repente en mi caos estructural y que no lo vea como un favor». Y ha acabado confesando cómo se siente en la actualidad: «Estoy bien, emocionalmente estable, que ya es decir».