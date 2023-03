Una nutricionista en ‘Ana Rosa’ pone el grito en el cielo por lo visto en ‘Supervivientes’

‘El programa de Ana Rosa’ ha consultado con una nutricionista si es bueno comer insectos crudos como está ocurriendo en ‘Supervivientes 2023’ con algunos concursantes.

En la pasada entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie‘ pudimos ver cómo Ginés Corregüela se comió insectos vivos y cómo la organización del concurso obligó a algunos concursantes a ingerir alimentos realmente asquerosos durante una prueba: como mocos de vaca, escorpiones o hígados crudos. Y sobre todo ello ha preguntado ‘El programa de Ana Rosa’ a una nutricionista.

¿Es bueno comer insectos vivos? ¿Tiene algún tipo de nutriente? Esas han sido las preguntas que se le han formulado a Gabriela Uriarte. «No es bueno y puede conllevar graves riesgos para la salud de nuestros supervivientes. Los insectos son una fuente de proteínas saludable, pero presentan diferentes alérgenos y podéis imaginaros cuánto se multiplica el riesgo cuando cogemos una larva en mitad de una isla del Caribe», ha aseverado.

Respecto al cangrejo que Ginés se zampó crudo, también ha sido tajante: «El cangrejo es un alimento que es muy rico en diferentes minerales y también es muy rico en proteína y bajo en grasas. Pero consumirlo crudo con su cáscara aumenta el riesgo o la posibilidad de contraer diferentes infecciones alimentarias. Con lo cual, yo recomendaría encarecidamente que, en la medida que puedan, pasen por el fuego los alimentos que capturen».

Por otro lado, sobre consumir hígado en crudo, la especialista ha sentenciado que «no es beneficioso para el organismo» a pesar de que, a nivel nutricional, sea considerado un alimento «interesante porque es rico en vitamina A y en hierro y en otros minerales». Además, Gabriela, sin dar crédito en ‘El programa de Ana Rosa’, ha asegurado que, como nutricionista, «nunca me he visto en la tesitura de tener que analizar el moco de vaca».

«En otro orden de cosas, la experta también ha entrado a valorar la decisión de Jonan Wiergo de sucumbir a huevos pese a haberse declarado vegano. «A mí me parece muy bien que Jonan, siendo vegano, en el contexto en el que está de ‘Supervivientes’ haya decidido priorizar su nutrición a su convicción. La situación es bastante particular y yo creo, si me pongo en su piel, que no ha tenido que ser fácil para él en ese momento», ha comentado.

Por último, ante tales manifestaciones, Alessandro Lequio se ha mostrado preocupado: «Una cosa que me ha sorprendido y que quiero decir. Yo pensaba que las cosas que les daba la organización no son malas para la salud, pero no soy muy buenas y hay varias cosas que les dan que no son buenas». «Bueno, lo crudo, porque no se sabe el origen y la contaminación que puede tener», ha matizado Ana Rosa. «Y que te pueden crear un problema gordo», ha avisado el colaborador.